https://ria.ru/20240220/krysha-1928423715.html
В Подмосковье рухнула крыша "Пятерочки"
В Подмосковье рухнула крыша "Пятерочки" - РИА Новости, 20.02.2024
В Подмосковье рухнула крыша "Пятерочки"
Кровля супермаркета "Пятёрочка" обрушилась на площади порядка 250 квадратных метров в подмосковной Старой Купавне под тяжестью снега, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:19
2024-02-20T12:19
2024-02-20T16:22
происшествия
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старая купавна
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кровля супермаркета "Пятёрочка" обрушилась на площади порядка 250 квадратных метров в подмосковной Старой Купавне под тяжестью снега, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В Старой Купавне на улице Октябрьская произошло обрушение кровли на площади 250 квадратных метров в магазине "Пятёрочка", - сказал собеседник агентства.По его словам, причиной обрушения кровли стала сильная нагрузка снега. По предварительной информации, пострадавших нет.Позже в пресс-службе Х5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сообщили агентству, что о случившемся был проинформирован собственник здания, который отвечает за его техническое состояние."Благодаря слаженным и своевременным действиям сотрудников магазина в результате инцидента никто не пострадал. После происшествия на место прибыли технические службы", - добавили в компании.
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происшествия, московская область (подмосковье), старая купавна
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Старая Купавна
В Подмосковье рухнула крыша "Пятерочки"
В подмосковной Старой Купавне крыша "Пятерочки" обвалилась под тяжестью снега
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кровля супермаркета "Пятёрочка" обрушилась на площади порядка 250 квадратных метров в подмосковной Старой Купавне под тяжестью снега, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В Старой Купавне на улице Октябрьская
произошло обрушение кровли на площади 250 квадратных метров в магазине "Пятёрочка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной обрушения кровли стала сильная нагрузка снега. По предварительной информации, пострадавших нет.
Позже в пресс-службе Х5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сообщили агентству, что о случившемся был проинформирован собственник здания, который отвечает за его техническое состояние.
"Благодаря слаженным и своевременным действиям сотрудников магазина в результате инцидента никто не пострадал. После происшествия на место прибыли технические службы", - добавили в компании.
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