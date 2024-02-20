https://ria.ru/20240220/krysha-1928423715.html

В Подмосковье рухнула крыша "Пятерочки"

В Подмосковье рухнула крыша "Пятерочки" - РИА Новости, 20.02.2024

В Подмосковье рухнула крыша "Пятерочки"

Кровля супермаркета "Пятёрочка" обрушилась на площади порядка 250 квадратных метров в подмосковной Старой Купавне под тяжестью снега, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:19

2024-02-20T12:19

2024-02-20T16:22

происшествия

московская область (подмосковье)

старая купавна

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кровля супермаркета "Пятёрочка" обрушилась на площади порядка 250 квадратных метров в подмосковной Старой Купавне под тяжестью снега, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В Старой Купавне на улице Октябрьская произошло обрушение кровли на площади 250 квадратных метров в магазине "Пятёрочка", - сказал собеседник агентства.По его словам, причиной обрушения кровли стала сильная нагрузка снега. По предварительной информации, пострадавших нет.Позже в пресс-службе Х5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сообщили агентству, что о случившемся был проинформирован собственник здания, который отвечает за его техническое состояние."Благодаря слаженным и своевременным действиям сотрудников магазина в результате инцидента никто не пострадал. После происшествия на место прибыли технические службы", - добавили в компании.

https://ria.ru/20240211/krysha-1926661957.html

московская область (подмосковье)

старая купавна

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происшествия, московская область (подмосковье), старая купавна