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Крымские татары отреагировали на угрозы меджлиса* вернуть Крым силой - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:01 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/krym-1928387722.html
Крымские татары отреагировали на угрозы меджлиса* вернуть Крым силой
Крымские татары отреагировали на угрозы меджлиса* вернуть Крым силой - РИА Новости, 20.02.2024
Крымские татары отреагировали на угрозы меджлиса* вернуть Крым силой
Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал злобным оскалом и безнадежностью заявление одного из... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:01
2024-02-20T10:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
мустафа джемилев
заур смирнов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал злобным оскалом и безнадежностью заявление одного из лидеров "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева о военном захвате Крыма Украиной. Ранее Джемилев записал видеообращение, в котором заявил, что 2024 год будет "последним годом оккупации", добавив, что "альтернативы военному освобождению Крыма больше не осталось". Он также призвал россиян покинуть полуостров. "Джемилев давно утратил доверие своего народа. После позорного бегства из Крыма называть его лидером - это кощунство. Злобный оскал Джемилева, с которым он обращается к жителям Крыма, демонстрирует всю безысходность и безнадежность того положения, в котором сейчас находится этот политический скунс и его беглые подельники", - сказал Смирнов РИА Новости.По его словам, ежегодным марионеточным предсказаниям Джемилева на кофейной гуще относительно Крыма в этом году исполняется уже десять лет. "Крымчане, в том числе и крымские татары, живут в российском Крыму в полной безопасности и защищенности, и покидать полуостров не собираются", - подчеркнул Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240201/krym-1924826466.html
https://ria.ru/20230907/ukraina-1894716698.html
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россия, украина, мустафа джемилев, заур смирнов, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Мустафа Джемилев, Заур Смирнов, Общество
Крымские татары отреагировали на угрозы меджлиса* вернуть Крым силой

Крымские татары сочли угрозы Джемилева вернуть полуостров силой злобным оскалом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкФлаг крымских татар
Флаг крымских татар - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Флаг крымских татар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал злобным оскалом и безнадежностью заявление одного из лидеров "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева о военном захвате Крыма Украиной.
Ранее Джемилев записал видеообращение, в котором заявил, что 2024 год будет "последним годом оккупации", добавив, что "альтернативы военному освобождению Крыма больше не осталось". Он также призвал россиян покинуть полуостров.
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"Джемилев давно утратил доверие своего народа. После позорного бегства из Крыма называть его лидером - это кощунство. Злобный оскал Джемилева, с которым он обращается к жителям Крыма, демонстрирует всю безысходность и безнадежность того положения, в котором сейчас находится этот политический скунс и его беглые подельники", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, ежегодным марионеточным предсказаниям Джемилева на кофейной гуще относительно Крыма в этом году исполняется уже десять лет.
"Крымчане, в том числе и крымские татары, живут в российском Крыму в полной безопасности и защищенности, и покидать полуостров не собираются", - подчеркнул Смирнов.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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