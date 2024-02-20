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В Крыму назвали 20 февраля днем начала отмежевания от Украины - РИА Новости, 20.02.2024
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09:54 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/krym-1928386220.html
В Крыму назвали 20 февраля днем начала отмежевания от Украины
В Крыму назвали 20 февраля днем начала отмежевания от Украины - РИА Новости, 20.02.2024
В Крыму назвали 20 февраля днем начала отмежевания от Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал 20 февраля 2014 года днем начала отмежевания полуострова от Украины. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:54
2024-02-20T09:54
украина
россия
владимир константинов
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал 20 февраля 2014 года днем начала отмежевания полуострова от Украины. В частности, Константинов напомнил, что ровно 10 лет назад, 20 февраля 2014 года, вооруженные боевики майдана напали на колонну автобусов с крымчанами, которые возвращались из Киева после акции в поддержку конституционного строя. Это произошло в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области. "Именно в тот день мне стало окончательно очевидно, что власти на Украине больше нет, и только сами крымчане могут защитить себя, свои дома и семьи, сохранить мир и порядок на полуострове. С этого момента началась наша работа, направленная на то, чтобы отмежеваться от тех, кто пришел к власти в результате государственного переворота, и не допустить их боевые отряды на территорию Крыма. Помочь нам в этом могла только Россия", - написал Константинов в своем Telegram-канале. Дальнейшие события, по его словам, показали, что русские своих не бросают. По словам Константинова, 20 февраля 2014 года украинские боевики под угрозой оружия заставили крымчан выйти из автобусов, раздели на морозе, положили на землю и жестоко избили. "По словам очевидцев, крымчан заставляли есть разбитые стекла автобусов. Несколько человек были расстреляны в упор. Автобусы закидали "коктейлями Молотова". За теми, кто пытался убежать, гнались с собаками — в "классических" традициях гестапо", - отметил глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240220/maydan-1928281342.html
https://ria.ru/20240219/ukraina-1927760750.html
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украина, россия, владимир константинов, киев, в мире, республика крым
Украина, Россия, Владимир Константинов, Киев, В мире, Республика Крым
В Крыму назвали 20 февраля днем начала отмежевания от Украины

Константинов назвал 20 февраля днем начала отмежевания Крыма от Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал 20 февраля 2014 года днем начала отмежевания полуострова от Украины.
В частности, Константинов напомнил, что ровно 10 лет назад, 20 февраля 2014 года, вооруженные боевики майдана напали на колонну автобусов с крымчанами, которые возвращались из Киева после акции в поддержку конституционного строя. Это произошло в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.
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"Именно в тот день мне стало окончательно очевидно, что власти на Украине больше нет, и только сами крымчане могут защитить себя, свои дома и семьи, сохранить мир и порядок на полуострове. С этого момента началась наша работа, направленная на то, чтобы отмежеваться от тех, кто пришел к власти в результате государственного переворота, и не допустить их боевые отряды на территорию Крыма. Помочь нам в этом могла только Россия", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Дальнейшие события, по его словам, показали, что русские своих не бросают.
По словам Константинова, 20 февраля 2014 года украинские боевики под угрозой оружия заставили крымчан выйти из автобусов, раздели на морозе, положили на землю и жестоко избили.
«
"По словам очевидцев, крымчан заставляли есть разбитые стекла автобусов. Несколько человек были расстреляны в упор. Автобусы закидали "коктейлями Молотова". За теми, кто пытался убежать, гнались с собаками — в "классических" традициях гестапо", - отметил глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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