https://ria.ru/20240220/kot-1928362381.html

Спасенного кота из Новой Москвы вернули хозяину

Спасенного кота из Новой Москвы вернули хозяину - РИА Новости, 20.02.2024

Спасенного кота из Новой Москвы вернули хозяину

Кот Барон, которого в воскресенье вызволили из запертой квартиры в Новой Москве, уже вернулся к хозяину, сообщила РИА Новости соседка владельца животного. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T03:26

2024-02-20T03:26

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Кот Барон, которого в воскресенье вызволили из запертой квартиры в Новой Москве, уже вернулся к хозяину, сообщила РИА Новости соседка владельца животного. "Кот дома, с хозяином", — сказала она. Ранее в Telegram-канале "Москва 24" писали, что из квартиры ЖК в Щербинке целую неделю доносились жалобные кошачьи крики. Соседи пытались найти хозяина, обращались в МЧС и полицию, но результата не было. В воскресенье в пресс-службе префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы сообщили РИА Новости, что кота спасли.

https://ria.ru/20240214/kot-1927378511.html

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