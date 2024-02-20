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Спасенного кота из Новой Москвы вернули хозяину - РИА Новости, 20.02.2024
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03:26 20.02.2024 (обновлено: 03:29 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/kot-1928362381.html
Спасенного кота из Новой Москвы вернули хозяину
Спасенного кота из Новой Москвы вернули хозяину - РИА Новости, 20.02.2024
Спасенного кота из Новой Москвы вернули хозяину
Кот Барон, которого в воскресенье вызволили из запертой квартиры в Новой Москве, уже вернулся к хозяину, сообщила РИА Новости соседка владельца животного. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T03:26
2024-02-20T03:29
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Кот Барон, которого в воскресенье вызволили из запертой квартиры в Новой Москве, уже вернулся к хозяину, сообщила РИА Новости соседка владельца животного. "Кот дома, с хозяином", — сказала она. Ранее в Telegram-канале "Москва 24" писали, что из квартиры ЖК в Щербинке целую неделю доносились жалобные кошачьи крики. Соседи пытались найти хозяина, обращались в МЧС и полицию, но результата не было. В воскресенье в пресс-службе префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы сообщили РИА Новости, что кота спасли.
https://ria.ru/20240214/kot-1927378511.html
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новая москва, общество, россия
Хорошие новости, Новая Москва, Общество, Россия
Спасенного кота из Новой Москвы вернули хозяину

Спасенного кота Барона из Новой Москвы вернули хозяину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКот смотрит на улицу из окна квартиры
Кот смотрит на улицу из окна квартиры - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кот смотрит на улицу из окна квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Кот Барон, которого в воскресенье вызволили из запертой квартиры в Новой Москве, уже вернулся к хозяину, сообщила РИА Новости соседка владельца животного.
"Кот дома, с хозяином", — сказала она.
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В Подмосковье водитель мусоровоза спас кота, выброшенного в помойку
14 февраля, 16:40
Ранее в Telegram-канале "Москва 24" писали, что из квартиры ЖК в Щербинке целую неделю доносились жалобные кошачьи крики. Соседи пытались найти хозяина, обращались в МЧС и полицию, но результата не было. В воскресенье в пресс-службе префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы сообщили РИА Новости, что кота спасли.
 
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