https://ria.ru/20240220/kot-1928362381.html
Спасенного кота из Новой Москвы вернули хозяину
Спасенного кота из Новой Москвы вернули хозяину - РИА Новости, 20.02.2024
Спасенного кота из Новой Москвы вернули хозяину
Кот Барон, которого в воскресенье вызволили из запертой квартиры в Новой Москве, уже вернулся к хозяину, сообщила РИА Новости соседка владельца животного. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T03:26
2024-02-20T03:26
2024-02-20T03:29
хорошие новости
новая москва
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840486905_0:475:2796:2048_1920x0_80_0_0_33f6aa94771234288b2fdd31fc9be1fa.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Кот Барон, которого в воскресенье вызволили из запертой квартиры в Новой Москве, уже вернулся к хозяину, сообщила РИА Новости соседка владельца животного. "Кот дома, с хозяином", — сказала она. Ранее в Telegram-канале "Москва 24" писали, что из квартиры ЖК в Щербинке целую неделю доносились жалобные кошачьи крики. Соседи пытались найти хозяина, обращались в МЧС и полицию, но результата не было. В воскресенье в пресс-службе префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы сообщили РИА Новости, что кота спасли.
https://ria.ru/20240214/kot-1927378511.html
новая москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840486905_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_ac5801e8128b33670f59a34b59dc4f13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая москва, общество, россия
Хорошие новости, Новая Москва, Общество, Россия
Спасенного кота из Новой Москвы вернули хозяину
Спасенного кота Барона из Новой Москвы вернули хозяину
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Кот Барон, которого в воскресенье вызволили из запертой квартиры в Новой Москве, уже вернулся к хозяину, сообщила РИА Новости соседка владельца животного.
"Кот дома, с хозяином", — сказала она.
В Подмосковье водитель мусоровоза спас кота, выброшенного в помойку
Ранее в Telegram-канале "Москва 24" писали, что из квартиры ЖК в Щербинке целую неделю доносились жалобные кошачьи крики. Соседи пытались найти хозяина, обращались в МЧС и полицию, но результата не было. В воскресенье в пресс-службе префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы сообщили РИА Новости, что кота спасли.