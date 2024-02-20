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Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина продолжается в столице ДР Конго - РИА Новости, 20.02.2024
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14:35 20.02.2024 (обновлено: 18:19 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/konkurs-1928474688.html
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина продолжается в столице ДР Конго
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина продолжается в столице ДР Конго - РИА Новости, 20.02.2024
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина продолжается в столице ДР Конго
Новой остановкой выставочного турне лауреатов конкурса Стенина на африканском континенте стала Киншаса. В октябре прошлого года роуд-шоу стартовало в Претории,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:35
2024-02-20T18:19
новости агентства
россия
демократическая республика конго
киншаса (город)
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
фотография
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КИНШАСА, 20 фев – РИА Новости. Новой остановкой выставочного турне лауреатов конкурса Стенина на африканском континенте стала Киншаса. В октябре прошлого года роуд-шоу стартовало в Претории, ЮАР, а с конца февраля работы лауреатов 2023 года можно увидеть в Свободном университете столицы ДР Конго. Выставка проходит при поддержке Посольства России в республике и открыта до 27 февраля. Вход на выставку свободный.Работы конкурса Стенина многократно выставлялись в Киншасе. Текущая выставка стала четвертой, начиная с конца 2020-года. До ДР Конго новые выставочные работы в том числе увидели зрители в Аргентине, Сербии и Эфиопии.Присутствовавший на открытии в Свободном университете Киншасы посол РФ в ДР Конго Алексей Сентебов отметил: "Я очень рад приветствовать вас в Свободном университете Киншасы на открытии выставки лауреатов ежегодного международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.Мы уже в который раз проводим эту выставку в Демократической Республике Конго, а именно на территории вашей альма-матер, и действительно замечательно, что это мероприятие стало нашей прекрасной традицией.Я очень рад, что имя фотокорреспондента Sputnik Андрея Стенина остается в памяти людей, и мы наблюдаем растущий интерес к этому конкурсу. Хочу сообщить вам, что стартовал десятый конкурс молодых фотографов. Мы приглашаем вас попытать счастья и подать заявку на участие в этом конкурсе. Я надеюсь, что в следующем году мы увидим работы молодых конголезцев в числе победителей".По мнению куратора конкурса Стенина Оксаны Олейник молодые фотографы из стран Африки – одни из самых активных и ярких его участников: "Фотографы африканского континента присылают работы на наш конкурс с самого первого года его существования. В их фотографиях представлен широчайший спектр тем, которым найден точный и оригинальный фотографический ракурс. Мы с нетерпением ждем их заявки на юбилейном, десятом конкурсе Стенина и желаем новых побед на нем".Прием фоторабот на Стенинский конкурс 2024 года продолжается на русской, английской и китайской версиях сайта.До 15 марта одиночные снимки и серии могут присылать профессиональные фотожурналисты от 18-ти до 33-х лет в номинациях "Главные новости", "Моя планета", "Спорт", "Вид сверху" и "Портрет. Герой нашего времени".
https://ria.ru/20240220/zaschitniki-1928466074.html
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россия
демократическая республика конго
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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новости агентства, россия, демократическая республика конго, киншаса (город), международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография
Новости агентства, Россия, Демократическая Республика Конго, Киншаса (город), Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Фотография

Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина продолжается в столице ДР Конго

© Фото : Вера Вакулова, StenincontestВера Вакулова "Северный морской путь" Россия. Моя планета, серии
Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
Вера Вакулова "Северный морской путь" Россия. Моя планета, серии
Читать ria.ru в
КИНШАСА, 20 фев – РИА Новости. Новой остановкой выставочного турне лауреатов конкурса Стенина на африканском континенте стала Киншаса. В октябре прошлого года роуд-шоу стартовало в Претории, ЮАР, а с конца февраля работы лауреатов 2023 года можно увидеть в Свободном университете столицы ДР Конго. Выставка проходит при поддержке Посольства России в республике и открыта до 27 февраля. Вход на выставку свободный.
Работы конкурса Стенина многократно выставлялись в Киншасе. Текущая выставка стала четвертой, начиная с конца 2020-года. До ДР Конго новые выставочные работы в том числе увидели зрители в Аргентине, Сербии и Эфиопии.
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Присутствовавший на открытии в Свободном университете Киншасы посол РФ в ДР Конго Алексей Сентебов отметил: "Я очень рад приветствовать вас в Свободном университете Киншасы на открытии выставки лауреатов ежегодного международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
Мы уже в который раз проводим эту выставку в Демократической Республике Конго, а именно на территории вашей альма-матер, и действительно замечательно, что это мероприятие стало нашей прекрасной традицией.
Я очень рад, что имя фотокорреспондента Sputnik Андрея Стенина остается в памяти людей, и мы наблюдаем растущий интерес к этому конкурсу. Хочу сообщить вам, что стартовал десятый конкурс молодых фотографов. Мы приглашаем вас попытать счастья и подать заявку на участие в этом конкурсе. Я надеюсь, что в следующем году мы увидим работы молодых конголезцев в числе победителей".
© Фото : Посольство России в ДР КонгоРоуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в ДР Конго
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в ДР Конго
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в ДР Конго
© Фото : Посольство России в ДР Конго
1 из 4
© Фото : Посольство России в ДР Конгопосол РФ в ДР Конго Алексей Сентебов
Посол РФ в ДР Конго Алексей Сентебов
посол РФ в ДР Конго Алексей Сентебов
© Фото : Посольство России в ДР Конго
2 из 4
© Фото : Посольство России в ДР КонгоРоуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в ДР Конго
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в ДР Конго
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в ДР Конго
© Фото : Посольство России в ДР Конго
3 из 4
© Фото : Посольство России в ДР КонгоРоуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в ДР Конго
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в ДР Конго
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в ДР Конго
© Фото : Посольство России в ДР Конго
4 из 4
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в ДР Конго
© Фото : Посольство России в ДР Конго
1 из 4
посол РФ в ДР Конго Алексей Сентебов
© Фото : Посольство России в ДР Конго
2 из 4
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в ДР Конго
© Фото : Посольство России в ДР Конго
3 из 4
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в ДР Конго
© Фото : Посольство России в ДР Конго
4 из 4
По мнению куратора конкурса Стенина Оксаны Олейник молодые фотографы из стран Африки – одни из самых активных и ярких его участников: "Фотографы африканского континента присылают работы на наш конкурс с самого первого года его существования. В их фотографиях представлен широчайший спектр тем, которым найден точный и оригинальный фотографический ракурс. Мы с нетерпением ждем их заявки на юбилейном, десятом конкурсе Стенина и желаем новых побед на нем".
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Прием фоторабот на Стенинский конкурс 2024 года продолжается на русской, английской и китайской версиях сайта.
До 15 марта одиночные снимки и серии могут присылать профессиональные фотожурналисты от 18-ти до 33-х лет в номинациях "Главные новости", "Моя планета", "Спорт", "Вид сверху" и "Портрет. Герой нашего времени".
 
Новости агентстваРоссияДемократическая Республика КонгоКиншаса (город)Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаФотография
 
 
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