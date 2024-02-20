https://ria.ru/20240220/konkurs-1928474688.html

Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина продолжается в столице ДР Конго

Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина продолжается в столице ДР Конго - РИА Новости, 20.02.2024

Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина продолжается в столице ДР Конго

Новой остановкой выставочного турне лауреатов конкурса Стенина на африканском континенте стала Киншаса. В октябре прошлого года роуд-шоу стартовало в Претории,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:35

2024-02-20T14:35

2024-02-20T18:19

новости агентства

россия

демократическая республика конго

киншаса (город)

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

фотография

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КИНШАСА, 20 фев – РИА Новости. Новой остановкой выставочного турне лауреатов конкурса Стенина на африканском континенте стала Киншаса. В октябре прошлого года роуд-шоу стартовало в Претории, ЮАР, а с конца февраля работы лауреатов 2023 года можно увидеть в Свободном университете столицы ДР Конго. Выставка проходит при поддержке Посольства России в республике и открыта до 27 февраля. Вход на выставку свободный.Работы конкурса Стенина многократно выставлялись в Киншасе. Текущая выставка стала четвертой, начиная с конца 2020-года. До ДР Конго новые выставочные работы в том числе увидели зрители в Аргентине, Сербии и Эфиопии.Присутствовавший на открытии в Свободном университете Киншасы посол РФ в ДР Конго Алексей Сентебов отметил: "Я очень рад приветствовать вас в Свободном университете Киншасы на открытии выставки лауреатов ежегодного международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.Мы уже в который раз проводим эту выставку в Демократической Республике Конго, а именно на территории вашей альма-матер, и действительно замечательно, что это мероприятие стало нашей прекрасной традицией.Я очень рад, что имя фотокорреспондента Sputnik Андрея Стенина остается в памяти людей, и мы наблюдаем растущий интерес к этому конкурсу. Хочу сообщить вам, что стартовал десятый конкурс молодых фотографов. Мы приглашаем вас попытать счастья и подать заявку на участие в этом конкурсе. Я надеюсь, что в следующем году мы увидим работы молодых конголезцев в числе победителей".По мнению куратора конкурса Стенина Оксаны Олейник молодые фотографы из стран Африки – одни из самых активных и ярких его участников: "Фотографы африканского континента присылают работы на наш конкурс с самого первого года его существования. В их фотографиях представлен широчайший спектр тем, которым найден точный и оригинальный фотографический ракурс. Мы с нетерпением ждем их заявки на юбилейном, десятом конкурсе Стенина и желаем новых побед на нем".Прием фоторабот на Стенинский конкурс 2024 года продолжается на русской, английской и китайской версиях сайта.До 15 марта одиночные снимки и серии могут присылать профессиональные фотожурналисты от 18-ти до 33-х лет в номинациях "Главные новости", "Моя планета", "Спорт", "Вид сверху" и "Портрет. Герой нашего времени".

https://ria.ru/20240220/zaschitniki-1928466074.html

https://ria.ru/20240209/mediabank-1926438928.html

россия

демократическая республика конго

киншаса (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, демократическая республика конго, киншаса (город), международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография