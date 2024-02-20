https://ria.ru/20240220/konflikt-1928582425.html

Источник: НАТО потребовала от Украины список целей на территории России

Источник: НАТО потребовала от Украины список целей на территории России - РИА Новости, 20.02.2024

Источник: НАТО потребовала от Украины список целей на территории России

Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России и обосновать целесообразность нанесения по ним ударов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T20:50

2024-02-20T20:50

2024-02-20T22:00

украина

россия

нато

специальная военная операция на украине

киев

в мире

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России и обосновать целесообразность нанесения по ним ударов, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Западные спонсоры киевского режима увязывают продолжение поставок Украине боевых ракет повышенной дальности с эффективностью их практического применения", — заявил собеседник агентства.По его словам, страны НАТО, передающие подобные вооружения, прекрасно осознают, что украинское руководство применяет террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам на российской территории, убивая мирных жителей."Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию наподобие ИГИЛ*", — добавил источник. Все это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против Вооруженных сил России, добавил собеседник агентства.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.Как подчеркивал в конце января Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на таком удалении, которое обеспечило бы безопасность от обстрелов дальнобойными орудиями иностранного производства, которые украинские власти применяют для ударов по мирным городам.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240107/bavariya-1920071184.html

https://ria.ru/20240111/estoniya-1920721413.html

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украина, россия, нато, киев, в мире, вооруженные силы украины, владимир путин