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Источник: НАТО потребовала от Украины список целей на территории России - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 20.02.2024 (обновлено: 22:00 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/konflikt-1928582425.html
Источник: НАТО потребовала от Украины список целей на территории России
Источник: НАТО потребовала от Украины список целей на территории России - РИА Новости, 20.02.2024
Источник: НАТО потребовала от Украины список целей на территории России
Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России и обосновать целесообразность нанесения по ним ударов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:50
2024-02-20T22:00
украина
россия
нато
специальная военная операция на украине
киев
в мире
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России и обосновать целесообразность нанесения по ним ударов, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Западные спонсоры киевского режима увязывают продолжение поставок Украине боевых ракет повышенной дальности с эффективностью их практического применения", — заявил собеседник агентства.По его словам, страны НАТО, передающие подобные вооружения, прекрасно осознают, что украинское руководство применяет террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам на российской территории, убивая мирных жителей."Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию наподобие ИГИЛ*", — добавил источник. Все это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против Вооруженных сил России, добавил собеседник агентства.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.Как подчеркивал в конце января Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на таком удалении, которое обеспечило бы безопасность от обстрелов дальнобойными орудиями иностранного производства, которые украинские власти применяют для ударов по мирным городам.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240107/bavariya-1920071184.html
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украина, россия, нато, киев, в мире, вооруженные силы украины, владимир путин
Украина, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Источник: НАТО потребовала от Украины список целей на территории России

Страны НАТО требуют от Украины предоставить список целей на территории РФ

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России и обосновать целесообразность нанесения по ним ударов, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
«
"Западные спонсоры киевского режима увязывают продолжение поставок Украине боевых ракет повышенной дальности с эффективностью их практического применения", — заявил собеседник агентства.
По его словам, страны НАТО, передающие подобные вооружения, прекрасно осознают, что украинское руководство применяет террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам на российской территории, убивая мирных жителей.
"Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию наподобие ИГИЛ*", — добавил источник.
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Все это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против Вооруженных сил России, добавил собеседник агентства.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
Как подчеркивал в конце января Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на таком удалении, которое обеспечило бы безопасность от обстрелов дальнобойными орудиями иностранного производства, которые украинские власти применяют для ударов по мирным городам.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОКиевВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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