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В Москве предложили признать 14 декабря Днем памяти жертв колониализма - РИА Новости, 20.02.2024
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13:35 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/kolonializm-1928449688.html
В Москве предложили признать 14 декабря Днем памяти жертв колониализма
В Москве предложили признать 14 декабря Днем памяти жертв колониализма - РИА Новости, 20.02.2024
В Москве предложили признать 14 декабря Днем памяти жертв колониализма
Участники форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" предложили признать 14 декабря датой памяти жертв... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:35
2024-02-20T13:35
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Участники форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" предложили признать 14 декабря датой памяти жертв колониализма, сообщил заместителя председателя Комитета СФ по международным делам, заместитель председателя постоянного комитета всемирного движения "За свободу наций!" Андрей Климов. "В 1960 году была принята Декларация, которая призывает к освобождению от колониального гнета. Это случилось 14 декабря… Привязка к этой дате дает возможность человечеству хотя бы раз в год вспоминать и о том трагическом уроке, который человечество получало как минимум в течение полутысячи лет, и о современных проявлениях этого печального наследия прошлого, и все-таки она мобилизовала бы усилия прогрессивных сил во всем мире для противодействия этим порочным практикам колониализма, неоколониализма", - сказал Климов на брифинге по итогам форума в международном информационном пресс-центре "Россия сегодня". "14 декабря - дата принятия резолюции Генеральной ассамблеи ООН в 1960 году - она и является обоснованием, почему мы предлагаем вот эту дату памяти жертв колониализма признать", - добавил он. На форуме решение признать этот день датой памяти жертв колониализма было поддержано единогласно, подчеркнул он. "Мы это приняли единогласно, но, конечно, для того, чтобы получить такое же решение в Генеральной ассамблее ООН, надо много сил потратить, работа непростая, надо ей заниматься", - добавил сенатор.
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москва, андрей климов, оон, общество
Москва, Андрей Климов, ООН, Общество
В Москве предложили признать 14 декабря Днем памяти жертв колониализма

На форуме в Москве предложил признать 14 декабря Днем памяти жертв колониализма

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Участники форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" предложили признать 14 декабря датой памяти жертв колониализма, сообщил заместителя председателя Комитета СФ по международным делам, заместитель председателя постоянного комитета всемирного движения "За свободу наций!" Андрей Климов.
«
"В 1960 году была принята Декларация, которая призывает к освобождению от колониального гнета. Это случилось 14 декабря… Привязка к этой дате дает возможность человечеству хотя бы раз в год вспоминать и о том трагическом уроке, который человечество получало как минимум в течение полутысячи лет, и о современных проявлениях этого печального наследия прошлого, и все-таки она мобилизовала бы усилия прогрессивных сил во всем мире для противодействия этим порочным практикам колониализма, неоколониализма", - сказал Климов на брифинге по итогам форума в международном информационном пресс-центре "Россия сегодня".
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"14 декабря - дата принятия резолюции Генеральной ассамблеи ООН в 1960 году - она и является обоснованием, почему мы предлагаем вот эту дату памяти жертв колониализма признать", - добавил он.
На форуме решение признать этот день датой памяти жертв колониализма было поддержано единогласно, подчеркнул он.
"Мы это приняли единогласно, но, конечно, для того, чтобы получить такое же решение в Генеральной ассамблее ООН, надо много сил потратить, работа непростая, надо ей заниматься", - добавил сенатор.
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