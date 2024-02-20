https://ria.ru/20240220/klimov-1928422153.html

США пытались помешать проведению форума "За свободу наций!", заявил Климов

США пытались помешать проведению форума "За свободу наций!", заявил Климов - РИА Новости, 20.02.2024

США пытались помешать проведению форума "За свободу наций!", заявил Климов

США препятствовали проведению форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!", заявил зампредседателя комитета СФ по... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:14

2024-02-20T12:14

2024-02-20T12:14

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. США препятствовали проведению форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!", заявил зампредседателя комитета СФ по международным делам, зампредседателя постоянного комитета движения Андрей Климов. "Еще как! Причем эти диверсии начались буквально через две недели после того, как мы заявили о намерении создать оргкомитет форума, то есть, это больше года назад началось. Они отреагировали асимметрично. Госдеп инициировал создание целого ряда мероприятий под таким брендом "деколонизация России". То есть, они решили попытаться навесить на нас какой-то ярлычок", - сказал Климов в ответ на вопрос о том, правда ли, что США пытались помешать проведению форума. Кроме того, от отметил, что в ряде других случаев некоторых государственных деятелей просили не приезжать в Россию на форум, был случай запрета перелета в Россию из-за того, что самолет во время полета пересекал воздушное пространство США. "Когда видели, что это никак не действует, пошли по-другому - стали обрабатывать разных деятелей, иногда очень высокопоставленных, включая глав государств, прежде всего Африки, Азии, Латинской Америки. Кого-то они просили не приезжать, кого-то требовали не приезжать к нам и никоим образом к этом не иметь дела", - добавил сенатор на брифинге по итогам форума в международном информационном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240216/slutskiy-1927870126.html

https://ria.ru/20240215/ssha-1927471376.html

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сша, россия, африка, андрей климов, государственный департамент сша