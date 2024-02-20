https://ria.ru/20240220/kirkorov-1928416341.html

РАО отказалось от иска к Киркорову на два миллиона рублей

РАО отказалось от иска к Киркорову на два миллиона рублей - РИА Новости, 20.02.2024

РАО отказалось от иска к Киркорову на два миллиона рублей

Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову о взыскании двух миллионов рублей за нарушение исключительных прав авторов... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:32

2024-02-20T12:32

2024-02-20T13:33

шоубиз

новости шоу-бизнеса

филипп киркоров

егор крид

дмитрий маликов

знаменитости

скандал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878378397_0:205:3035:1912_1920x0_80_0_0_8184dd77832572a0a1edbd96aba0b066.jpg

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову о взыскании двух миллионов рублей за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений, сказано в картотеке арбитражных дел. "Зарегистрировано ходатайство об отказе от иска", – сказано в карточке дела. Теперь суд должен рассмотреть ходатайство РАО и решить, прекращать ли дело. Пресс-служба РАО ранее сообщила, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года. В список авторов, в защиту прав которых предъявлен иск, вошли композитор Alex Davia и исполнитель Егор Крид ("Цвет настроения черный"), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова ("Еще, еще"), Андрей Алексин ("Просто подари"), Татьяна Залужная ("Полетели"), Ирина Дубцова ("Иллюзия", "Химия"), Олег Газманов ("Единственная моя"), Раймонд Паулс и Илья Резник ("Радуйся") и другие. РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. Представители организации собирают авторское вознаграждение с целью последующей передачи создателям работ.

https://ria.ru/20240125/kirkorov-1923484225.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, егор крид, дмитрий маликов, знаменитости, скандал