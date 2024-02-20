https://ria.ru/20240220/kirkorov-1928416341.html
РАО отказалось от иска к Киркорову на два миллиона рублей
РАО отказалось от иска к Киркорову на два миллиона рублей - РИА Новости, 20.02.2024
РАО отказалось от иска к Киркорову на два миллиона рублей
Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову о взыскании двух миллионов рублей за нарушение исключительных прав авторов... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:32
2024-02-20T12:32
2024-02-20T13:33
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову о взыскании двух миллионов рублей за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений, сказано в картотеке арбитражных дел. "Зарегистрировано ходатайство об отказе от иска", – сказано в карточке дела. Теперь суд должен рассмотреть ходатайство РАО и решить, прекращать ли дело. Пресс-служба РАО ранее сообщила, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года. В список авторов, в защиту прав которых предъявлен иск, вошли композитор Alex Davia и исполнитель Егор Крид ("Цвет настроения черный"), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова ("Еще, еще"), Андрей Алексин ("Просто подари"), Татьяна Залужная ("Полетели"), Ирина Дубцова ("Иллюзия", "Химия"), Олег Газманов ("Единственная моя"), Раймонд Паулс и Илья Резник ("Радуйся") и другие. РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. Представители организации собирают авторское вознаграждение с целью последующей передачи создателям работ.
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новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, егор крид, дмитрий маликов, знаменитости, скандал
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Филипп Киркоров, Егор Крид, Дмитрий Маликов, Знаменитости, скандал
РАО отказалось от иска к Киркорову на два миллиона рублей
Российское авторское общество отказалось от иска к Киркорову на 2 млн рублей
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову о взыскании двух миллионов рублей за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений, сказано в картотеке арбитражных дел.
«
"Зарегистрировано ходатайство об отказе от иска", – сказано в карточке дела.
Теперь суд должен рассмотреть ходатайство РАО и решить, прекращать ли дело.
Пресс-служба РАО ранее сообщила, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года.
В список авторов, в защиту прав которых предъявлен иск, вошли композитор Alex Davia и исполнитель Егор Крид ("Цвет настроения черный"), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова ("Еще, еще"), Андрей Алексин ("Просто подари"), Татьяна Залужная ("Полетели"), Ирина Дубцова ("Иллюзия", "Химия"), Олег Газманов ("Единственная моя"), Раймонд Паулс и Илья Резник ("Радуйся") и другие.
РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений.
Представители организации собирают авторское вознаграждение с целью последующей передачи создателям работ.
Суд принял к рассмотрению иск Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей