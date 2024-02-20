Рейтинг@Mail.ru
РАО отказалось от иска к Киркорову на два миллиона рублей - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:32 20.02.2024 (обновлено: 13:33 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/kirkorov-1928416341.html
РАО отказалось от иска к Киркорову на два миллиона рублей
РАО отказалось от иска к Киркорову на два миллиона рублей - РИА Новости, 20.02.2024
РАО отказалось от иска к Киркорову на два миллиона рублей
Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову о взыскании двух миллионов рублей за нарушение исключительных прав авторов... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:32
2024-02-20T13:33
шоубиз
новости шоу-бизнеса
филипп киркоров
егор крид
дмитрий маликов
знаменитости
скандал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878378397_0:205:3035:1912_1920x0_80_0_0_8184dd77832572a0a1edbd96aba0b066.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову о взыскании двух миллионов рублей за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений, сказано в картотеке арбитражных дел. "Зарегистрировано ходатайство об отказе от иска", – сказано в карточке дела. Теперь суд должен рассмотреть ходатайство РАО и решить, прекращать ли дело. Пресс-служба РАО ранее сообщила, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года. В список авторов, в защиту прав которых предъявлен иск, вошли композитор Alex Davia и исполнитель Егор Крид ("Цвет настроения черный"), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова ("Еще, еще"), Андрей Алексин ("Просто подари"), Татьяна Залужная ("Полетели"), Ирина Дубцова ("Иллюзия", "Химия"), Олег Газманов ("Единственная моя"), Раймонд Паулс и Илья Резник ("Радуйся") и другие. РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. Представители организации собирают авторское вознаграждение с целью последующей передачи создателям работ.
https://ria.ru/20240125/kirkorov-1923484225.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878378397_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b3b5e3b67c0630bf31c778570a4cf4fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, егор крид, дмитрий маликов, знаменитости, скандал
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Филипп Киркоров, Егор Крид, Дмитрий Маликов, Знаменитости, скандал
РАО отказалось от иска к Киркорову на два миллиона рублей

Российское авторское общество отказалось от иска к Киркорову на 2 млн рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову о взыскании двух миллионов рублей за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений, сказано в картотеке арбитражных дел.
«
"Зарегистрировано ходатайство об отказе от иска", – сказано в карточке дела.
Теперь суд должен рассмотреть ходатайство РАО и решить, прекращать ли дело.
Пресс-служба РАО ранее сообщила, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года.
В список авторов, в защиту прав которых предъявлен иск, вошли композитор Alex Davia и исполнитель Егор Крид ("Цвет настроения черный"), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова ("Еще, еще"), Андрей Алексин ("Просто подари"), Татьяна Залужная ("Полетели"), Ирина Дубцова ("Иллюзия", "Химия"), Олег Газманов ("Единственная моя"), Раймонд Паулс и Илья Резник ("Радуйся") и другие.
РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений.
Представители организации собирают авторское вознаграждение с целью последующей передачи создателям работ.
Певец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Суд принял к рассмотрению иск Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей
25 января, 17:59
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаФилипп КиркоровЕгор КридДмитрий МаликовЗнаменитостискандал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала