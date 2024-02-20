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Мушахид Хусейн: Пакистан надеется на ускоренное рассмотрение заявки в БРИКС

Мушахид Хусейн: Пакистан надеется на ускоренное рассмотрение заявки в БРИКС - РИА Новости, 20.02.2024

Мушахид Хусейн: Пакистан надеется на ускоренное рассмотрение заявки в БРИКС

В ноябре 2023 года Пакистан подал официальный запрос о присоединении к БРИКС, причем в Исламабаде особо отметили, что надеются на содействие Москвы по данному... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:00

2024-02-20T12:00

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В ноябре 2023 года Пакистан подал официальный запрос о присоединении к БРИКС, причем в Исламабаде особо отметили, что надеются на содействие Москвы по данному вопросу. Намерение вступить в альянс соответствует внешнеполитическим тенденциям в Пакистане, страна заинтересована в расширении связей со странам Глобального Юга, поддерживает курс на укрепление торгово-экономических связей в регионе, а также нацелена на сближение со своими партнерами по ШОС – Китаем и Россией. Председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед отметил в интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной, что Пакистан надеется на ускоренное рассмотрение своей заявки в БРИКС, подчеркнув, что присутствие Исламабада в альянсе укрепит объединение стран. Политик добавил, что Пакистан заинтересован в работе с Россией и по другим направлениям, таким как закупка российской нефти и СПГ, сотрудничество в оборонной и военной сферах, а также совместные усилия по урегулированию ситуации в Афганистане.– Ваше Превосходительство, добро пожаловать в Москву и благодарим вас за встречу с нами для интервью. Насколько мы понимаем, вы только что завершили участие в важном международном мероприятии?–Да, я только что разговорил с господином Дмитрием Медведевым. Мы пообщались 30 минут и обсудили ситуацию в Палестине и на Ближнем Востоке, впечатление о нем у меня было очень хорошее. До этого я принял участие в международном межпартийном форуме сторонников борьбы с современными практиками колониализма "За свободу наций", на котором присутствовали и Дмитрий Медведев, и Сергей Лавров. Я вижу большое количество добрых намерений по отношению к Пакистану, и эти добрые намерения отражаются на высших уровнях российского руководства, в том числе и через Медведева и Лаврова.– Мероприятие, о котором идет речь, было посвящено борьбе с неоколониализмом. Считаете ли вы, что российские и пакистанские взгляды на этот вопрос совпадают?– Мы считаем, что вопрос иностранного вмешательства, вопрос суверенитета и вопрос сохранения, развития и защиты свободы имеют первостепенное значение.Впервые я приехал в Россию как журналист в 1985 году, во время прихода к власти Михаила Горбачева. Я был очень молодым журналистом, самым молодым редактором в Пакистане, мне было 28-29 лет. Я работал в "Прогрессивной либеральной газете", которая имела несколько либеральную повестку. Именно тогда я познакомился с Евгением Примаковым, (бывшим послом СССР в Пакистане и заместителем министра иностранных дел – ред.), Михаилом Капицей и Эдуардом Шеварднадзе. Я путешествовал по Советскому Союзу, посетив Москву, Ленинград и республики Средней Азии, а затем прилетел во Владивосток из Москвы. Так что у меня долгая история отношений с Россией и русским народом, я всегда чувствую теплоту их приема, когда нахожусь здесь.– Какие области сотрудничества между Пакистаном и Россией вы считаете сейчас основными сферами интереса?– Торговля, экономика, энергетика и транспортное сообщение. Президент Путин говорил о международном транспортном коридоре как о способе соединения разных стран, мы это также поддерживаем. Политически мы являемся частью ШОС. Мы также подали заявку на членство в БРИКС, председателем которого в этом году является Россия. Это тоже важный момент. Более того, лучший друг России и лучший Пакистана один и тот же – это Китай, что нас также объединяет.Более того, мы рассматриваем сотрудничество в оборонной и военной сферах, оно может включать военную технику, военную подготовку, обмен идеями между аналитическими центрами по вопросам безопасности. Пакистан и Россия – почти соседи, разделенные всего одной страной. Мы в Пакистане хотели бы играть роль центра региональных экономических связей, связывая Россию, Китай, Иран, Афганистан и Центральную Азию. Еще одна область, в которой мы стремимся к сотрудничеству, – это Афганистан, а именно мир, безопасность и стабильность в Афганистане, которые очень важны для нас.– Говоря о Китае, который вы назвали нашим общим лучшим другом, нет ли ощущения, что Пакистан подвергается дополнительному давлению, как только появляется какое-то сближение в отношениях с Российской Федерацией и Китаем?– Не прямо, но косвенно. Потому что мы видим, как некоторые страны Запада, особенно США, говорят о "новой холодной войне". Они говорят о противодействии России в Европе из-за проблемы Украины, о сдерживании Китая в Азии. И мы отвергаем эти разговоры о "новой холодной войне", поскольку чувствуем, что ни у Китая, ни у России нет каких-либо агрессивных намерений, а есть законные опасения по поводу безопасности. Вот почему по Украине мы заняли нейтральную позицию, как и Индия, и Китай. Мы не поддерживаем никаких резолюций против России, мы от этого воздержались. Так что да, давление существует – давление с целью поддержать Запад в отношении Украины или осудить Китай по некоторым вопросам прав человека, но мы не одобряем это давление. Потому что во многих странах Запада существуют двойные стандарты по тем проблемам, которые, как они утверждают, есть в России или Китае. Им также нравится использовать в своих целях вопрос прав человека, они используют в своих целях проблему демократии. Нас это не устраивает.– Другими словами, Пакистан осознает недостатки западной риторики?– Мы легко их обнаруживаем. Я прожил в США четыре года и окончил Джорджтаунский университет, также я стажировался в Конгрессе США. Я многому научился, находясь в Вашингтоне, и довольно хорошо знаю американскую систему.– Считаете ли вы, что это то, чего иногда не хватает Западу, там говорят о культурах и странах, не пытаясь по-настоящему их понять?– Абсолютно. Политика США в отношении некоторых стран Азии порой основана на сочетании невежества и высокомерия. Они высокомерны, потому что они большая страна, считающая себя сверхдержавой – они думают, что знают все. Но всего они не знают. Они не знают культуру и ценности других стран. Они также невежественны, потому что они отказываются понимать других людей. Вот почему они потерпели неудачу в Афганистане, вот почему они потерпели неудачу в Ираке.– Может ли это быть причиной того, что они потерпят неудачу и в будущем?– Я думаю, что они уже терпят неудачу. США сейчас находятся в упадке и пребывают в таком состоянии уже некоторое время. США, которые я знал, были очень сильным и инклюзивным обществом, гостеприимным по отношению к иностранцам. Раньше они были многокультурными и многорелигиозными. Сейчас в США я вижу лишь много паранойи и много ксенофобии. Они кричат о китайской угрозе, российской угрозе, исламской угрозе… Это ерунда. Они возвращаются в 1950-е. Так что для меня современные США – это очень странная, неприветливая и разрозненная Америка. Америка, которую я знал, была другой.– Станем ли мы свидетелями существенного сближения Пакистана и Китая, какие стратегические направления могут развивать две страны?– Пакистан и Китай были важными стратегическими партнерами на протяжении последних нескольких десятилетий. У нас особые отношения: мы лучшие друзья и непосредственные соседи друг для друга. Китай всегда рядом с Пакистаном, поэтому мы называем Китай "другом для любой погоды" – они с нами, когда погода хорошая, и с нами, когда она плохая. И мы так же много раз поддерживали Китай. Когда в 1960-е годы шла холодная война, и Советский Союз, и США были против Китая, но мы оставались их друзьями. Наши отношения с Китаем основаны на обороне, дипломатии, экономике и энергетике. У нас есть экономический коридор Китай-Пакистан. В Китае учатся 28 тысяч пакистанских студентов, это довольно большая цифра. И как минимум 20 тысяч пакистанцев тоже изучают китайский язык. В Пакистане около 15-20 тысяч китайцев работают в различных проектах.– Пакистан начал импортировать российскую сырую нефть в прошлом году. Планирует ли Исламабад продолжать покупать нефть у России? Видите ли вы какие-либо препятствия для этого?– Нет, я думаю, что это очень хорошее решение, потому что это хорошая нефть, недорогая и без каких-либо "подводных камней". И мы также не платим за российскую нефть долларами, мы используем валюту третьей страны. Так что эта нефтяная сделка работает хорошо.– В конце 2023 года пакистанские СМИ сообщили, что Пакистан планирует подписать долгосрочный контракт на поставку российского сжиженного природного газа. На какой стадии переговоры по этому вопросу?– Не могу говорить по этому вопросу с полной уверенностью, но знаю, что в Россию приезжала делегация министра энергетики Пакистана. Он приехал сюда два месяца назад. Мне сказали, что они провели хорошую встречу с российскими коллегами. Возможно, в будущем мы увидим некоторое развитие.– Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС. Ожидаете ли вы, что заявка Пакистана на членство в БРИКС будет одобрена уже в этом году?– Мы надеемся, что российская сторона тщательно рассмотрит нашу заявку. В настоящее время мы стоим в очереди стран, которые также подали заявки. Но учитывая, что у нас хорошие отношения с Россией и Китаем, учитывая, что Пакистан является членом ШОС, возможно, нашу заявку можно было бы рассмотреть быстрее. Присутствие Пакистана в БРИКС укрепит БРИКС. Пожалуй, нам следовало бы подать заявку на вступление раньше.– Чего ожидает Исламабад от членства в организации?– БРИКС – это не только стратегический альянс, это воплощение Глобального Юга. В него входит Африка – ЮАР, Египет и Эфиопия, в него входит Латинская Америка. Так что это очень хорошая платформа для Глобального Юга. Мы чувствуем, что БРИКС будет способствовать выстраиванию взаимных отношений с другими странами Глобального Юга. БРИКС также создаст торговые возможности и поможет нам передать нашу позицию мировому сообществу.– Как складываются отношения Пакистана и России по урегулированию ситуации в Афганистане? Есть ли какие-то новые шаги в этом направлении?– У нас были как двусторонние, так и многосторонние консультации с Россией по Афганистану после 15 августа 2021 года, после ухода американцев. Я считаю, что для нас это важный формат переговоров, мы их приветствуем и активно в них участвуем. В этом отношении позиции Пакистана и России совпадают, мы может работать вместе по вопросу Афганистана. Мы верим в уважение единства и территориального суверенитета Афганистана. Мы считаем, что мир в Афганистане и мир в регионе взаимосвязаны. Мы также убеждены, что территория Афганистана не должна использоваться для дестабилизации соседних государств и вообще каких-либо стран.– Как вы оцениваете прошедшие выборы? Было много сообщений о нарушениях. Думаете ли вы, что партия Наваза Шарифа также пострадала от фальсификаций?– Я думаю, что на выборах были нарушения. Но хорошо то, что мужчины и женщины Пакистана могут использовать свои голоса как инструмент, чтобы проголосовать за партию по своему выбору. Голосование на наших недавних выборах было свободным и справедливым. В моей семье четыре человека избирательного возраста: я, моя жена, мой сын и моя невестка. И мы голосовали за три разные партии. Так что, как видите, процесс выборов был свободным и честным, нарушения же были при подсчете голосов. Эти нарушения должны быть расследованы нашей судебной системой и избирательной комиссией. У нас в Пакистане очень сильна демократическая мысль, поэтому люди голосуют за того, кого хотят.– Как вы оцениваете позицию международного сообщества по отношению к конфликту в Газе? Достаточно ли действий и позиций Пакистана в поддержку сектора Газа? По вашему мнению, как там можно было закончить конфликт, на каких условиях?– По вопросу Газы хотел бы поблагодарить Россию за ее твердую и принципиальную позицию. В секторе Газа происходит геноцид, вызванный преступлениями Израиля против человечества. Из-за этого страдает народ Палестины. Я также хотел бы осудить западные страны, особенно Соединенные Штаты, которые являются соучастниками преступлений Израиля против человечества. Они в этом подельники. Единственное решение – привлечь их к ответственности за свои преступления, прекратить военные операции и создать независимое палестинское государство со столицей в Иерусалиме.

https://radiosputnik.ru/20240216/putin-1927886032.html

https://ria.ru/20231204/pakistan-1913735637.html

https://ria.ru/20231220/zerno-1916851482.html

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Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, пакистан, россия, мушахид хусейн, брикс, шос