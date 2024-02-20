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Украинский телеканал "Эспрессо" сообщил, что его взломали хакеры
Украинский телеканал "Эспрессо" сообщил, что его взломали хакеры - РИА Новости, 20.02.2024
Украинский телеканал "Эспрессо" сообщил, что его взломали хакеры
Пресс-служба украинского телеканала "Эспрессо" сообщила, что хакеры взломали эфирную систему канала. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T01:58
2024-02-20T01:58
2024-02-20T01:58
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-служба украинского телеканала "Эспрессо" сообщила, что хакеры взломали эфирную систему канала. "В понедельник около 19.30 (20.30 мск - ред.) неизвестные хакеры получили доступ к эфирному сигналу телеканала "Эспрессо". Злоумышленники разместили в эфире телеканала короткий ролик с кадрами разрушенных украинских городов, видео с (президентом США - ред.) Джозефом Байденом и призывом остановиться, намекая на якобы причастность США к войне на Украине", - сообщает телеканал. Как отмечается, команда телеканала уже приняла все необходимые меры безопасности и готовит обращение в правоохранительные органы. Ранее издание "Украинская правда" заявило о непричастности к публикации на своей странице в соцсети Х информации о разгроме в Авдеевке элитных подразделений ВСУ, заявив, что аккаунт взломали. Также о взломе и размещении подобной информации сообщило украинское издание "Лига".
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в мире, сша, вооруженные силы украины, авдеевка, украина
В мире, США, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, Украина
Украинский телеканал "Эспрессо" сообщил, что его взломали хакеры
Украинский телеканал "Эспрессо" сообщил, что хакеры взломали его эфирную систему