https://ria.ru/20240220/kapremont-1928600755.html

Голикова рассказала о капремонте школ в сельской местности

Голикова рассказала о капремонте школ в сельской местности - РИА Новости, 20.02.2024

Голикова рассказала о капремонте школ в сельской местности

Около 66% российских школ, которые проходят через капитальный ремонт, находятся в сельской местности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:39

2024-02-20T22:39

2024-02-20T22:39

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Около 66% российских школ, которые проходят через капитальный ремонт, находятся в сельской местности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Важно также и то, что 66% капитально ремонтируемых объектов школ - это объекты в сельской местности. И когда ты приезжаешь в регион и видишь школу в сельской местности, это не просто счастье и радость тех, кто там живёт, это счастье и радость всех, потому что это совершенно другое пространство, качество жизни и образования. Потому что школа становится центром притяжения", - сказала Голикова на совещании по программе капитального ремонта школ. Она напомнила, что проект капремонта школ включает работу с 7305 школами до 2026 года. При этом из федерального бюджета будет направлено вместе с 2026 годом на эти цели 315 миллиардов рублей. Всего же проект нуждается в 418 миллиардов рублей - порядка 1950 школ ремонтируют за счёт региональных и внебюджетных средств субъекты РФ. "Хочу сказать также, что мы в соответствии с вашим указом о стратегии комплексной безопасности детей в РФ приняли правительством план мероприятий по её реализации до 2030 года, который предполагает обновление инфраструктуры защищенности школ… И все те школы, которые сегодня капитально ремонтируются или вновь строятся, конечно, уже имеют совершенно другой уровень защиты и безопасности", - добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20240220/kapremont-1928599379.html

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общество, россия, татьяна голикова