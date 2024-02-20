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Голикова рассказала о капремонте школ в сельской местности - РИА Новости, 20.02.2024
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22:39 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/kapremont-1928600755.html
Голикова рассказала о капремонте школ в сельской местности
Голикова рассказала о капремонте школ в сельской местности - РИА Новости, 20.02.2024
Голикова рассказала о капремонте школ в сельской местности
Около 66% российских школ, которые проходят через капитальный ремонт, находятся в сельской местности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:39
2024-02-20T22:39
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Около 66% российских школ, которые проходят через капитальный ремонт, находятся в сельской местности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Важно также и то, что 66% капитально ремонтируемых объектов школ - это объекты в сельской местности. И когда ты приезжаешь в регион и видишь школу в сельской местности, это не просто счастье и радость тех, кто там живёт, это счастье и радость всех, потому что это совершенно другое пространство, качество жизни и образования. Потому что школа становится центром притяжения", - сказала Голикова на совещании по программе капитального ремонта школ. Она напомнила, что проект капремонта школ включает работу с 7305 школами до 2026 года. При этом из федерального бюджета будет направлено вместе с 2026 годом на эти цели 315 миллиардов рублей. Всего же проект нуждается в 418 миллиардов рублей - порядка 1950 школ ремонтируют за счёт региональных и внебюджетных средств субъекты РФ. "Хочу сказать также, что мы в соответствии с вашим указом о стратегии комплексной безопасности детей в РФ приняли правительством план мероприятий по её реализации до 2030 года, который предполагает обновление инфраструктуры защищенности школ… И все те школы, которые сегодня капитально ремонтируются или вновь строятся, конечно, уже имеют совершенно другой уровень защиты и безопасности", - добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20240220/kapremont-1928599379.html
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о капремонте школ в сельской местности

Голикова: 66% капитально ремонтируемых школ находятся в сельской местности

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольный коридор
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Школьный коридор. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Около 66% российских школ, которые проходят через капитальный ремонт, находятся в сельской местности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Важно также и то, что 66% капитально ремонтируемых объектов школ - это объекты в сельской местности. И когда ты приезжаешь в регион и видишь школу в сельской местности, это не просто счастье и радость тех, кто там живёт, это счастье и радость всех, потому что это совершенно другое пространство, качество жизни и образования. Потому что школа становится центром притяжения", - сказала Голикова на совещании по программе капитального ремонта школ.
Она напомнила, что проект капремонта школ включает работу с 7305 школами до 2026 года. При этом из федерального бюджета будет направлено вместе с 2026 годом на эти цели 315 миллиардов рублей. Всего же проект нуждается в 418 миллиардов рублей - порядка 1950 школ ремонтируют за счёт региональных и внебюджетных средств субъекты РФ.
"Хочу сказать также, что мы в соответствии с вашим указом о стратегии комплексной безопасности детей в РФ приняли правительством план мероприятий по её реализации до 2030 года, который предполагает обновление инфраструктуры защищенности школ… И все те школы, которые сегодня капитально ремонтируются или вновь строятся, конечно, уже имеют совершенно другой уровень защиты и безопасности", - добавила вице-премьер.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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Вчера, 22:31
 
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