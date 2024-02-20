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Канада намерена отправить Украине более 800 БПЛА - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:52 20.02.2024 (обновлено: 00:54 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/kanada-1928355570.html
Канада намерена отправить Украине более 800 БПЛА
Канада намерена отправить Украине более 800 БПЛА - РИА Новости, 20.02.2024
Канада намерена отправить Украине более 800 БПЛА
Канада направит на Украину свыше 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью более 95 миллионов долларов, заявил в понедельник министр обороны РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T00:52
2024-02-20T00:54
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Канада направит на Украину свыше 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью более 95 миллионов долларов, заявил в понедельник министр обороны североамериканской страны Билл Блэр. "Сегодня я объявляю о том, что Канада отправляет на Украину свыше 800 многоцелевых беспилотных авиационных систем SkyRanger R70 на сумму свыше 95 миллионов долларов", - сказал Блэр журналистам. Трансляцию его выступления вели ведущие национальные телеканалы. Он добавил, что данные беспилотники призваны "помочь Украине в ее борьбе против незаконного вторжения России". Ожидается, что поставки канадских беспилотников начнутся уже предстоящей весной. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240219/vsu-1928348976.html
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в мире, украина, канада, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, НАТО
Канада намерена отправить Украине более 800 БПЛА

МО Канады: Оттава отправит Киеву более 800 БПЛА стоимостью свыше 95 млн долларов

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Канада направит на Украину свыше 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью более 95 миллионов долларов, заявил в понедельник министр обороны североамериканской страны Билл Блэр.
«
"Сегодня я объявляю о том, что Канада отправляет на Украину свыше 800 многоцелевых беспилотных авиационных систем SkyRanger R70 на сумму свыше 95 миллионов долларов", - сказал Блэр журналистам. Трансляцию его выступления вели ведущие национальные телеканалы.
Он добавил, что данные беспилотники призваны "помочь Украине в ее борьбе против незаконного вторжения России".
Ожидается, что поставки канадских беспилотников начнутся уже предстоящей весной.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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