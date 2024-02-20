Канада намерена отправить Украине более 800 БПЛА
МО Канады: Оттава отправит Киеву более 800 БПЛА стоимостью свыше 95 млн долларов
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Канада направит на Украину свыше 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью более 95 миллионов долларов, заявил в понедельник министр обороны североамериканской страны Билл Блэр.
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"Сегодня я объявляю о том, что Канада отправляет на Украину свыше 800 многоцелевых беспилотных авиационных систем SkyRanger R70 на сумму свыше 95 миллионов долларов", - сказал Блэр журналистам. Трансляцию его выступления вели ведущие национальные телеканалы.
Он добавил, что данные беспилотники призваны "помочь Украине в ее борьбе против незаконного вторжения России".
Ожидается, что поставки канадских беспилотников начнутся уже предстоящей весной.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".