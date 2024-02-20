https://ria.ru/20240220/izrail-1928419467.html

ЦАХАЛ проведет внутреннее расследование из-за атаки ХАМАС 7 октября

ЦАХАЛ проведет внутреннее расследование из-за атаки ХАМАС 7 октября - РИА Новости, 20.02.2024

ЦАХАЛ проведет внутреннее расследование из-за атаки ХАМАС 7 октября

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие дни начнет внутреннее большое расследование атаки ХАМАС 7 октября и последующих боевых действий, сообщило израильское... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:05

2024-02-20T12:05

2024-02-20T12:05

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие дни начнет внутреннее большое расследование атаки ХАМАС 7 октября и последующих боевых действий, сообщило израильское армейское радио Галей ЦАХАЛ со ссылкой на начальника генштаба Герци Халеви. По словам Халеви, этот процесс займет порядка трех месяцев и затронет все подразделения армии. Оперативная обстановка на поле боя сейчас позволяет провести такую проверку, отметил начальник генштаба. До сих пор в израильском руководстве заявляли, что "разбор полетов" в связи с провалом в предотвращении атаки ХАМАС 7 октября будет проведен после окончания войны. Отдельные руководители в силовом блоке ранее взяли на себя персональную ответственность за это, включая начальника военной разведки Израиля Аарона Халиву и главу службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронена Бара. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240220/izrail-1928335402.html

https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

израиль

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)