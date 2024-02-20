https://ria.ru/20240220/internet-1928585892.html
Путин поручил обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом
Путин поручил обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом - РИА Новости, 20.02.2024
Путин поручил обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом
Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ в России высокоскоростным интернетом. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:11
2024-02-20T21:11
2024-02-20T21:28
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ в России высокоскоростным интернетом."Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты", - заявил Путин на совещании по реализации программы капремонта школ.
https://ria.ru/20240220/shkoly-1928586951.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом
Путин поручил оперативно обеспечить школы в РФ высокоскоростным интернетом
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ в России высокоскоростным интернетом.
"Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты", - заявил Путин на совещании по реализации программы капремонта школ.
Путин призвал разработать решения для привлечения молодых педагогов в школы