https://ria.ru/20240220/internet-1928585892.html

Путин поручил обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом

Путин поручил обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом - РИА Новости, 20.02.2024

Путин поручил обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом

Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ в России высокоскоростным интернетом. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:11

2024-02-20T21:11

2024-02-20T21:28

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ в России высокоскоростным интернетом."Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты", - заявил Путин на совещании по реализации программы капремонта школ.

https://ria.ru/20240220/shkoly-1928586951.html

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2024

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общество, россия, владимир путин