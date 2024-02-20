Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 20.02.2024 (обновлено: 21:28 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/internet-1928585892.html
Путин поручил обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом
Путин поручил обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом - РИА Новости, 20.02.2024
Путин поручил обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом
Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ в России высокоскоростным интернетом. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:11
2024-02-20T21:28
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ в России высокоскоростным интернетом."Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты", - заявил Путин на совещании по реализации программы капремонта школ.
https://ria.ru/20240220/shkoly-1928586951.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом

Путин поручил оперативно обеспечить школы в РФ высокоскоростным интернетом

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ в России высокоскоростным интернетом.
"Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты", - заявил Путин на совещании по реализации программы капремонта школ.
Учитель английского языка в классе - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Путин призвал разработать решения для привлечения молодых педагогов в школы
Вчера, 21:16
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала