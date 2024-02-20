Лавров обсудил с вице-президентом Венесуэлы поставки инсулина
Лавров и вице-президент Венесуэлы обсудили поставки и производство инсулина
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУчасток проверки объема и наличия механических включений в цехе по производству генно-инженерного инсулина
Участок проверки объема и наличия механических включений в цехе по производству генно-инженерного инсулина. Архивное фото
КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с вице-президентом Венесуэлы поставки инсулина из России, а также производство инсулина на территории страны по российским технологиям, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль на пресс-конференции.
"Была также проведена очень важная встреча с вице-президентом (Венесуэлы) Делси Родригес. Были затронуты вопросы стратегического сотрудничества между двумя странами, фармацевтическое сотрудничество, поставки инсулина для пациентов с диабетом, создание в Венесуэле производства инсулина, технологии будут поставлены из Российской Федерации", - отметил Хиль.
В преддверии визита в МИД РФ отмечали, что на повестке дня развитие стратегического партнерства, политический диалог и совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной областях. Не исключено, что одной из тем переговоров может стать согласование даты визита президента Мадуро в Россию: недавно он заявил, что собирается приехать в Санкт-Петербург в скором времени. Посол в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год.
После Венесуэлы Лавров отправится в Бразилию на заседание глав МИД стран "Большой двадцатки".