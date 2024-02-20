https://ria.ru/20240220/insulin-1928583028.html

Лавров обсудил с вице-президентом Венесуэлы поставки инсулина

Лавров обсудил с вице-президентом Венесуэлы поставки инсулина - РИА Новости, 20.02.2024

Лавров обсудил с вице-президентом Венесуэлы поставки инсулина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с вице-президентом Венесуэлы поставки инсулина из России, а также производство инсулина на территории страны по РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T20:55

2024-02-20T20:55

2024-02-20T20:55

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каракас

сергей лавров

делси родригес

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КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с вице-президентом Венесуэлы поставки инсулина из России, а также производство инсулина на территории страны по российским технологиям, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль на пресс-конференции. "Была также проведена очень важная встреча с вице-президентом (Венесуэлы) Делси Родригес. Были затронуты вопросы стратегического сотрудничества между двумя странами, фармацевтическое сотрудничество, поставки инсулина для пациентов с диабетом, создание в Венесуэле производства инсулина, технологии будут поставлены из Российской Федерации", - отметил Хиль. Ранее Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. В преддверии визита в МИД РФ отмечали, что на повестке дня развитие стратегического партнерства, политический диалог и совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной областях. Не исключено, что одной из тем переговоров может стать согласование даты визита президента Мадуро в Россию: недавно он заявил, что собирается приехать в Санкт-Петербург в скором времени. Посол в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год. После Венесуэлы Лавров отправится в Бразилию на заседание глав МИД стран "Большой двадцатки".

https://ria.ru/20240220/veneseula-1928582615.html

https://ria.ru/20240220/lavrov-1928581745.html

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венесуэла, россия, каракас, сергей лавров, делси родригес, в мире