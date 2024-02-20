https://ria.ru/20240220/implant-1928463424.html

Маск рассказал об успехах первого пациента с вживленным имплантом Neuralink

Маск рассказал об успехах первого пациента с вживленным имплантом Neuralink - РИА Новости, 20.02.2024

Маск рассказал об успехах первого пациента с вживленным имплантом Neuralink

Первый пациент с вживленным в мозг имплантом Neuralink смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли, заявил американский предприниматель Илон Маск на... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:04

2024-02-20T14:04

2024-02-20T16:05

технологии

илон маск

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наука

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Первый пациент с вживленным в мозг имплантом Neuralink смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли, заявил американский предприниматель Илон Маск на мероприятии Spaces на платформе X, его слова приводит агентство Reuters. "Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился... Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая", - сказал он.По словам предпринимателя, Neuralink тестирует нажатия на кнопку мыши. В январе Маск заявил, что первый человек, которому вживили имплант компании Neuralin в мозг, чувствует себя хорошо. По его словам, полученные данные о работе устройства показывают хорошие результаты. Позднее он написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Благодаря ему владелец может управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли. Имплант в первую очередь создан для людей, утративших возможность использовать конечности.

https://ria.ru/20240131/chipy-1924492716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, илон маск, сша, наука