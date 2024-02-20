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Маск рассказал об успехах первого пациента с вживленным имплантом Neuralink
Маск рассказал об успехах первого пациента с вживленным имплантом Neuralink - РИА Новости, 20.02.2024
Маск рассказал об успехах первого пациента с вживленным имплантом Neuralink
Первый пациент с вживленным в мозг имплантом Neuralink смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли, заявил американский предприниматель Илон Маск на... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:04
2024-02-20T14:04
2024-02-20T16:05
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Первый пациент с вживленным в мозг имплантом Neuralink смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли, заявил американский предприниматель Илон Маск на мероприятии Spaces на платформе X, его слова приводит агентство Reuters. "Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился... Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая", - сказал он.По словам предпринимателя, Neuralink тестирует нажатия на кнопку мыши. В январе Маск заявил, что первый человек, которому вживили имплант компании Neuralin в мозг, чувствует себя хорошо. По его словам, полученные данные о работе устройства показывают хорошие результаты. Позднее он написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Благодаря ему владелец может управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли. Имплант в первую очередь создан для людей, утративших возможность использовать конечности.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, илон маск, сша, наука
Технологии, Илон Маск, США, Наука
Маск рассказал об успехах первого пациента с вживленным имплантом Neuralink
Маск: человек с имплантом в мозге смог управлять компьютерной мышью силой мысли
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Первый пациент с вживленным в мозг имплантом Neuralink смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли, заявил американский предприниматель Илон Маск на мероприятии Spaces на платформе X, его слова приводит агентство Reuters
.
"Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился... Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая", - сказал он.
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По словам предпринимателя, Neuralink тестирует нажатия на кнопку мыши.
В январе Маск заявил, что первый человек, которому вживили имплант компании Neuralin в мозг, чувствует себя хорошо. По его словам, полученные данные о работе устройства показывают хорошие результаты.
Позднее он написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Благодаря ему владелец может управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли. Имплант в первую очередь создан для людей, утративших возможность использовать конечности.
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