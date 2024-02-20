https://ria.ru/20240220/idei-1928581184.html

Шувалов: идеи участников СВО используют для разработки новой техники

Шувалов: идеи участников СВО используют для разработки новой техники - РИА Новости, 20.02.2024

Шувалов: идеи участников СВО используют для разработки новой техники

ВЭБ.РФ рассмотрит возможность привлечения участников СВО к улучшению технических характеристик вооружения на уровне конструкторских бюро и производителей,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T20:45

2024-02-20T20:45

2024-02-20T21:12

вэб.рф (вэб)

агентство стратегических инициатив (аси)

игорь шувалов

владимир путин

светлана чупшева

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВЭБ.РФ рассмотрит возможность привлечения участников СВО к улучшению технических характеристик вооружения на уровне конструкторских бюро и производителей, сообщил председатель ВЭБ.РФ, глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Москве. Форум организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом Росконгресс совместно с ВЭБ.РФ. В пленарной сессии форума принял участие президент России Владимир Путин. "Военкор Дмитрий Макаренко предложил такую идею, которую мы берем для себя в качестве обязательства со Светланой (генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой - ред.) и с экспертным советом, — отработать тех, кто технологически наиболее подготовлен в войсках, осваивает новую технику и готов принимать участие в улучшении технических качеств этой техники, а также обеспечить связь наших военнослужащих с производителями этой техники, с КБ, чтобы технические качества этих вооружений улучшались", - привели слова Шувалова в пресс-службе института развития. Глава ВЭБ.РФ добавил, что совместно с фондом "Защитники Отечества" планируется запустить программу специальной профессиональной подготовки для тех, кто либо потерял отца, близкого родственника в рамках СВО, либо сам пошел по контракту, и готов получить хорошее профессиональное образование. "Мы будем этих ребят вместе с фондом "Защитники Отечества" сопровождать, чтобы они нашли достойное место на рынке труда. По этой части у нас тоже есть определенные идеи, связанные с улучшением нашей техники, в том числе с развитием предпринимательства", - сказал Шувалов. Как сообщалось, в начале февраля ВЭБ.РФ и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает разработку совместных программ поддержки ветеранов спецоперации, в том числе планируется создавать условия для развития их предпринимательской деятельности. В частности, ветераны СВО и члены семей погибших бойцов смогут проходить обучение по образовательным программам Московской школы управления "Сколково", Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Финансового университета при правительстве Российской Федерации и других ведущих вузов страны.

https://ria.ru/20240220/tekhnologii-1928576507.html

https://ria.ru/20240220/forum-1928574296.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вэб.рф (вэб), агентство стратегических инициатив (аси), игорь шувалов, владимир путин, светлана чупшева, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"