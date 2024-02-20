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Шувалов: идеи участников СВО используют для разработки новой техники - РИА Новости, 20.02.2024
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20:45 20.02.2024 (обновлено: 21:12 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/idei-1928581184.html
Шувалов: идеи участников СВО используют для разработки новой техники
Шувалов: идеи участников СВО используют для разработки новой техники - РИА Новости, 20.02.2024
Шувалов: идеи участников СВО используют для разработки новой техники
ВЭБ.РФ рассмотрит возможность привлечения участников СВО к улучшению технических характеристик вооружения на уровне конструкторских бюро и производителей,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:45
2024-02-20T21:12
вэб.рф (вэб)
агентство стратегических инициатив (аси)
игорь шувалов
владимир путин
светлана чупшева
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВЭБ.РФ рассмотрит возможность привлечения участников СВО к улучшению технических характеристик вооружения на уровне конструкторских бюро и производителей, сообщил председатель ВЭБ.РФ, глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Москве. Форум организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом Росконгресс совместно с ВЭБ.РФ. В пленарной сессии форума принял участие президент России Владимир Путин. "Военкор Дмитрий Макаренко предложил такую идею, которую мы берем для себя в качестве обязательства со Светланой (генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой - ред.) и с экспертным советом, — отработать тех, кто технологически наиболее подготовлен в войсках, осваивает новую технику и готов принимать участие в улучшении технических качеств этой техники, а также обеспечить связь наших военнослужащих с производителями этой техники, с КБ, чтобы технические качества этих вооружений улучшались", - привели слова Шувалова в пресс-службе института развития. Глава ВЭБ.РФ добавил, что совместно с фондом "Защитники Отечества" планируется запустить программу специальной профессиональной подготовки для тех, кто либо потерял отца, близкого родственника в рамках СВО, либо сам пошел по контракту, и готов получить хорошее профессиональное образование. "Мы будем этих ребят вместе с фондом "Защитники Отечества" сопровождать, чтобы они нашли достойное место на рынке труда. По этой части у нас тоже есть определенные идеи, связанные с улучшением нашей техники, в том числе с развитием предпринимательства", - сказал Шувалов. Как сообщалось, в начале февраля ВЭБ.РФ и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает разработку совместных программ поддержки ветеранов спецоперации, в том числе планируется создавать условия для развития их предпринимательской деятельности. В частности, ветераны СВО и члены семей погибших бойцов смогут проходить обучение по образовательным программам Московской школы управления "Сколково", Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Финансового университета при правительстве Российской Федерации и других ведущих вузов страны.
https://ria.ru/20240220/tekhnologii-1928576507.html
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вэб.рф (вэб), агентство стратегических инициатив (аси), игорь шувалов, владимир путин, светлана чупшева, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"
ВЭБ.РФ (ВЭБ), Агентство стратегических инициатив (АСИ), Игорь Шувалов, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс"

Шувалов: идеи участников СВО используют для разработки новой техники

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПленарное заседание форума Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов "Сильные идеи для нового времени"
Пленарное заседание форума Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВЭБ.РФ рассмотрит возможность привлечения участников СВО к улучшению технических характеристик вооружения на уровне конструкторских бюро и производителей, сообщил председатель ВЭБ.РФ, глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Москве.
Форум организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом Росконгресс совместно с ВЭБ.РФ. В пленарной сессии форума принял участие президент России Владимир Путин.
"Военкор Дмитрий Макаренко предложил такую идею, которую мы берем для себя в качестве обязательства со Светланой (генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой - ред.) и с экспертным советом, — отработать тех, кто технологически наиболее подготовлен в войсках, осваивает новую технику и готов принимать участие в улучшении технических качеств этой техники, а также обеспечить связь наших военнослужащих с производителями этой техники, с КБ, чтобы технические качества этих вооружений улучшались", - привели слова Шувалова в пресс-службе института развития.
Глава ВЭБ.РФ добавил, что совместно с фондом "Защитники Отечества" планируется запустить программу специальной профессиональной подготовки для тех, кто либо потерял отца, близкого родственника в рамках СВО, либо сам пошел по контракту, и готов получить хорошее профессиональное образование.
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"Мы будем этих ребят вместе с фондом "Защитники Отечества" сопровождать, чтобы они нашли достойное место на рынке труда. По этой части у нас тоже есть определенные идеи, связанные с улучшением нашей техники, в том числе с развитием предпринимательства", - сказал Шувалов.
Как сообщалось, в начале февраля ВЭБ.РФ и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает разработку совместных программ поддержки ветеранов спецоперации, в том числе планируется создавать условия для развития их предпринимательской деятельности.
В частности, ветераны СВО и члены семей погибших бойцов смогут проходить обучение по образовательным программам Московской школы управления "Сколково", Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Финансового университета при правительстве Российской Федерации и других ведущих вузов страны.
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ВЭБ.РФ (ВЭБ)Агентство стратегических инициатив (АСИ)Игорь ШуваловВладимир ПутинСветлана ЧупшеваФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"Фонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"
 
 
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