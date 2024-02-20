https://ria.ru/20240220/gumpomosch-1928539350.html

Приграничный район Брянской области отправил гуманитарный груз в зону СВО

Приграничный район Брянской области отправил гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 20.02.2024

Приграничный район Брянской области отправил гуманитарный груз в зону СВО

Жители приграничного Погарского района Брянской области отправили гуманитарную помощь на передовую военнослужащим спецоперации, в составе груза – одежда,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:58

2024-02-20T17:58

2024-02-20T18:05

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брянская область

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Жители приграничного Погарского района Брянской области отправили гуманитарную помощь на передовую военнослужащим спецоперации, в составе груза – одежда, оборудование и продукты, сообщили в пресс-службе Брянской областной думы. "Две машины доставят бойцам на передовую одежду, оборудование, продукты и, конечно, письма со словами поддержки и благодарности", – говорится в сообщении. Отмечается, что в отправке груза для российских военнослужащих вместе с жителями района принял участие председатель Брянской областной думы Валентин Суббот. "Погарский район – это приграничье. Вы знаете, что такое обстрел, что такое бомбежка, вы воочию это видели. А там такое – каждый день, каждый час, каждую минуту. Там действительно тяжело, и то, что мы сейчас делаем, а делает весь район, вся область – это очень почетно, очень нужно. Огромное спасибо вам!" – обратился к неравнодушным жителям Суббот, которого цитирует пресс-служба. Как уточняется, прошедшая акция по отправке гуманитарного груза из Погарского района стала уже четвертой с начала СВО, и работа в этом направлении будет продолжена.

https://ria.ru/20240220/gumpomosch-1928508366.html

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общество, брянская область