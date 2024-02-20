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Приграничный район Брянской области отправил гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 20.02.2024
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17:58 20.02.2024 (обновлено: 18:05 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/gumpomosch-1928539350.html
Приграничный район Брянской области отправил гуманитарный груз в зону СВО
Приграничный район Брянской области отправил гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 20.02.2024
Приграничный район Брянской области отправил гуманитарный груз в зону СВО
Жители приграничного Погарского района Брянской области отправили гуманитарную помощь на передовую военнослужащим спецоперации, в составе груза – одежда,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:58
2024-02-20T18:05
надежные люди
общество
брянская область
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Жители приграничного Погарского района Брянской области отправили гуманитарную помощь на передовую военнослужащим спецоперации, в составе груза – одежда, оборудование и продукты, сообщили в пресс-службе Брянской областной думы. "Две машины доставят бойцам на передовую одежду, оборудование, продукты и, конечно, письма со словами поддержки и благодарности", – говорится в сообщении. Отмечается, что в отправке груза для российских военнослужащих вместе с жителями района принял участие председатель Брянской областной думы Валентин Суббот. "Погарский район – это приграничье. Вы знаете, что такое обстрел, что такое бомбежка, вы воочию это видели. А там такое – каждый день, каждый час, каждую минуту. Там действительно тяжело, и то, что мы сейчас делаем, а делает весь район, вся область – это очень почетно, очень нужно. Огромное спасибо вам!" – обратился к неравнодушным жителям Суббот, которого цитирует пресс-служба. Как уточняется, прошедшая акция по отправке гуманитарного груза из Погарского района стала уже четвертой с начала СВО, и работа в этом направлении будет продолжена.
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общество, брянская область
Надежные люди, Общество, Брянская область
Приграничный район Брянской области отправил гуманитарный груз в зону СВО

Приграничный район Брянской области отправил на передовую СВО гуманитарный груз

© Фото : сайт Брянской областной думыПриграничный район Брянской области отправил на передовую СВО гуманитарный груз
Приграничный район Брянской области отправил на передовую СВО гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : сайт Брянской областной думы
Приграничный район Брянской области отправил на передовую СВО гуманитарный груз
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Жители приграничного Погарского района Брянской области отправили гуманитарную помощь на передовую военнослужащим спецоперации, в составе груза – одежда, оборудование и продукты, сообщили в пресс-службе Брянской областной думы.
"Две машины доставят бойцам на передовую одежду, оборудование, продукты и, конечно, письма со словами поддержки и благодарности", – говорится в сообщении.
© Фото : сайт Брянской областной думыПриграничный район Брянской области отправил на передовую СВО гуманитарный груз
Приграничный район Брянской области отправил на передовую СВО гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : сайт Брянской областной думы
Приграничный район Брянской области отправил на передовую СВО гуманитарный груз
Отмечается, что в отправке груза для российских военнослужащих вместе с жителями района принял участие председатель Брянской областной думы Валентин Суббот.
"Погарский район – это приграничье. Вы знаете, что такое обстрел, что такое бомбежка, вы воочию это видели. А там такое – каждый день, каждый час, каждую минуту. Там действительно тяжело, и то, что мы сейчас делаем, а делает весь район, вся область – это очень почетно, очень нужно. Огромное спасибо вам!" – обратился к неравнодушным жителям Суббот, которого цитирует пресс-служба.
Как уточняется, прошедшая акция по отправке гуманитарного груза из Погарского района стала уже четвертой с начала СВО, и работа в этом направлении будет продолжена.
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