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Вырос на коже. Найденный в лесу гриб шокировал ученых - РИА Новости, 20.02.2024
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Наука
 
06:48 20.02.2024 (обновлено: 13:53 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/grib-1928369010.html
Вырос на коже. Найденный в лесу гриб шокировал ученых
Вырос на коже. Найденный в лесу гриб шокировал ученых - РИА Новости, 20.02.2024
Вырос на коже. Найденный в лесу гриб шокировал ученых
В джунглях Индии впервые удалось обнаружить живую лягушку, на которой растет гриб, сообщили зоологи Чинмай Малийе и Уай Ти Лохит в статье для научного журнала... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T06:48
2024-02-20T13:53
индия
карнатака
наука
биология
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В джунглях Индии впервые удалось обнаружить живую лягушку, на которой растет гриб, сообщили зоологи Чинмай Малийе и Уай Ти Лохит в статье для научного журнала Reptiles &amp; Amphibians.Биологи сделали необычное открытие в лесу в штате Карнатака летом 2023 года. На левом боку живой особи узкоголовой лягушки Рао обнаружили плодовое тело гриба из рода Мицены. "Насколько мы знаем, еще никогда не удавалось зафиксировать гриб, который рос бы из бока живой лягушки", — оценили важность находки исследователи.В статье указано, что выросший на животном гриб обычно встречается на гниющей древесине.Ученые напомнили о существовании паразитических грибков, вызывающих заболевания у амфибий. Однако обнаруженная лягушка показалась зоологам "живой и активной"
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индия, карнатака, биология
Индия, Карнатака, Наука, биология
Вырос на коже. Найденный в лесу гриб шокировал ученых

Индийские ученые обнаружили гриб, который растет на живой лягушке

© Lohit Y.T.Узкоголовая лягушка Рао, на левому боку которой вырос гриб
Узкоголовая лягушка Рао, на левому боку которой вырос гриб
© Lohit Y.T.
Узкоголовая лягушка Рао, на левому боку которой вырос гриб
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В джунглях Индии впервые удалось обнаружить живую лягушку, на которой растет гриб, сообщили зоологи Чинмай Малийе и Уай Ти Лохит в статье для научного журнала Reptiles & Amphibians.
Биологи сделали необычное открытие в лесу в штате Карнатака летом 2023 года. На левом боку живой особи узкоголовой лягушки Рао обнаружили плодовое тело гриба из рода Мицены.
"Насколько мы знаем, еще никогда не удавалось зафиксировать гриб, который рос бы из бока живой лягушки", — оценили важность находки исследователи.
В статье указано, что выросший на животном гриб обычно встречается на гниющей древесине.
Ученые напомнили о существовании паразитических грибков, вызывающих заболевания у амфибий. Однако обнаруженная лягушка показалась зоологам "живой и активной"
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