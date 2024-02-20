https://ria.ru/20240220/grem-1928519759.html
МВД объявило в розыск американского сенатора
МВД объявило в розыск американского сенатора - РИА Новости, 20.02.2024
МВД объявило в розыск американского сенатора
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* вновь объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:48
2024-02-20T16:48
2024-02-20T17:02
россия
линдси грэм
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сша
безопасность
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* вновь объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России."Линдси Грэм*, 9.7.1955. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.В мае 2023 года МВД России объявило Линдси Грэма* в розыск. До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора. Сегодня Росфинмониторинг внес американца в список террористов и экстремистов.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, линдси грэм, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство внутренних дел рф (мвд россии), сша, безопасность
Россия, Линдси Грэм, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), США, Безопасность
МВД объявило в розыск американского сенатора
МВД объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* вновь объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.
"Линдси Грэм*, 9.7.1955. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
В мае 2023 года МВД России объявило Линдси Грэма* в розыск. До этого председатель СК
РФ Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора. Сегодня Росфинмониторинг
внес американца в список террористов и экстремистов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
СМИ узнали, почему сенатор Грэм проголосовал против пакета помощи Украине