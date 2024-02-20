Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в розыск американского сенатора - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 20.02.2024 (обновлено: 17:02 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/grem-1928519759.html
МВД объявило в розыск американского сенатора
МВД объявило в розыск американского сенатора - РИА Новости, 20.02.2024
МВД объявило в розыск американского сенатора
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* вновь объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:48
2024-02-20T17:02
россия
линдси грэм
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сша
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874764101_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_d1a467c9ba836b7f7f6bef646a3fcae6.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* вновь объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России."Линдси Грэм*, 9.7.1955. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.В мае 2023 года МВД России объявило Линдси Грэма* в розыск. До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора. Сегодня Росфинмониторинг внес американца в список террористов и экстремистов.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240214/golosovanie-1927450011.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874764101_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_d249692e32b70d484af6adac52f6210a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, линдси грэм, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство внутренних дел рф (мвд россии), сша, безопасность
Россия, Линдси Грэм, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), США, Безопасность
МВД объявило в розыск американского сенатора

МВД объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* вновь объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.
"Линдси Грэм*, 9.7.1955. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
В мае 2023 года МВД России объявило Линдси Грэма* в розыск. До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора. Сегодня Росфинмониторинг внес американца в список террористов и экстремистов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
СМИ узнали, почему сенатор Грэм проголосовал против пакета помощи Украине
14 февраля, 22:15
 
РоссияЛиндси ГрэмФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)СШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала