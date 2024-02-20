https://ria.ru/20240220/grem-1928519759.html

МВД объявило в розыск американского сенатора

МВД объявило в розыск американского сенатора - РИА Новости, 20.02.2024

МВД объявило в розыск американского сенатора

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* вновь объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:48

2024-02-20T16:48

2024-02-20T17:02

россия

линдси грэм

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

сша

безопасность

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* вновь объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России."Линдси Грэм*, 9.7.1955. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.В мае 2023 года МВД России объявило Линдси Грэма* в розыск. До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора. Сегодня Росфинмониторинг внес американца в список террористов и экстремистов.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240214/golosovanie-1927450011.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, линдси грэм, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство внутренних дел рф (мвд россии), сша, безопасность