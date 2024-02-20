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Росфинмониторинг включил американского сенатора в список экстремистов - РИА Новости, 20.02.2024
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15:21 20.02.2024 (обновлено: 15:41 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/grem-1928494977.html
Росфинмониторинг включил американского сенатора в список экстремистов
Росфинмониторинг включил американского сенатора в список экстремистов - РИА Новости, 20.02.2024
Росфинмониторинг включил американского сенатора в список экстремистов
Американский сенатор Линдси Грэм попал в список террористов и экстремистов в России, следует из базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:21
2024-02-20T15:41
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
безопасность
линдси грэм
сша
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм попал в список террористов и экстремистов в России, следует из базы Росфинмониторинга.&quot;Грэм Линдси Олин, 09.07.1955 года рождения, г. Централь штата Южная Каролина, США&quot;, — говорится в перечне.В мае 2023 года МВД России объявило Линдси Грэма в розыск. До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора.Также в перечень внесена признанная иноагентом российский политик и лидер экологического движения Евгения Чирикова*. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240214/golosovanie-1927450011.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность, линдси грэм, сша
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Безопасность, Линдси Грэм, США
Росфинмониторинг включил американского сенатора в список экстремистов

Росфинмониторинг включил сенатора Грэма в список террористов и экстремистов

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм попал в список террористов и экстремистов в России, следует из базы Росфинмониторинга.
«

"Грэм Линдси Олин, 09.07.1955 года рождения, г. Централь штата Южная Каролина, США", — говорится в перечне.

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В мае 2023 года МВД России объявило Линдси Грэма в розыск. До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора.
Также в перечень внесена признанная иноагентом российский политик и лидер экологического движения Евгения Чирикова*. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)БезопасностьЛиндси ГрэмСША
 
 
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