https://ria.ru/20240220/grem-1928494977.html

Росфинмониторинг включил американского сенатора в список экстремистов

Росфинмониторинг включил американского сенатора в список экстремистов - РИА Новости, 20.02.2024

Росфинмониторинг включил американского сенатора в список экстремистов

Американский сенатор Линдси Грэм попал в список террористов и экстремистов в России, следует из базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:21

2024-02-20T15:21

2024-02-20T15:41

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

безопасность

линдси грэм

сша

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм попал в список террористов и экстремистов в России, следует из базы Росфинмониторинга."Грэм Линдси Олин, 09.07.1955 года рождения, г. Централь штата Южная Каролина, США", — говорится в перечне.В мае 2023 года МВД России объявило Линдси Грэма в розыск. До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора.Также в перечень внесена признанная иноагентом российский политик и лидер экологического движения Евгения Чирикова*. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240214/golosovanie-1927450011.html

https://ria.ru/20240124/terroristy-1923236734.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность, линдси грэм, сша