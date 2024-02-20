https://ria.ru/20240220/gozman-1928393732.html

Гозмана* заочно арестовали за фейки об армии

Гозмана* заочно арестовали за фейки об армии - РИА Новости, 20.02.2024

Гозмана* заочно арестовали за фейки об армии

Гагаринский суд Москвы во вторник заочно арестовал политика Леонида Гозмана* по уголовному делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:34

2024-02-20T10:34

2024-02-20T11:12

происшествия

россия

буча

леонид гозман*

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы во вторник заочно арестовал политика Леонида Гозмана* по уголовному делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Избрать в отношении Гозмана Леонида Яковлевича* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации", - огласил решение судья. Гозману* вменяют часть 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Как сообщили в суде, поводом для возбуждения уголовного дела послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с "намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче". Адвокат Михаил Бирюков сообщил, что Гозман виновным себя не считает. По мнению защиты, следствие собрало "недостаточно данных о причастности в инкриминируемом деянии". Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220914/gozman-1816772198.html

https://ria.ru/20240212/bucha-1926794636.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, буча, леонид гозман*