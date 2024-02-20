https://ria.ru/20240220/gosduma-1928418565.html

В Госдуме пройдут слушания по вопросам кадровой политики в здравоохранении

В Госдуме пройдут слушания по вопросам кадровой политики в здравоохранении - РИА Новости, 20.02.2024

В Госдуме пройдут слушания по вопросам кадровой политики в здравоохранении

В Госдуме пройдут парламентские слушания по вопросам кадровой политики в здравоохранении, в апреле будут приглашены некоторые министры, сообщил глава комитета... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:03

2024-02-20T12:03

2024-02-20T12:03

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В Госдуме пройдут парламентские слушания по вопросам кадровой политики в здравоохранении, в апреле будут приглашены некоторые министры, сообщил глава комитета ГД по здоровью Бадма Башанкаев. "У нас будут парламентские слушания обязательно по вопросам кадровой политики (в здравоохранении), мы в апреле призовем сюда и министра здравоохранения, и министра образования, министра труда", - сказал он на заседании Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

https://ria.ru/20240219/pensii-1928337581.html

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