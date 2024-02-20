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В Госдуме пройдут слушания по вопросам кадровой политики в здравоохранении - РИА Новости, 20.02.2024
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12:03 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/gosduma-1928418565.html
В Госдуме пройдут слушания по вопросам кадровой политики в здравоохранении
В Госдуме пройдут слушания по вопросам кадровой политики в здравоохранении - РИА Новости, 20.02.2024
В Госдуме пройдут слушания по вопросам кадровой политики в здравоохранении
В Госдуме пройдут парламентские слушания по вопросам кадровой политики в здравоохранении, в апреле будут приглашены некоторые министры, сообщил глава комитета... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:03
2024-02-20T12:03
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В Госдуме пройдут парламентские слушания по вопросам кадровой политики в здравоохранении, в апреле будут приглашены некоторые министры, сообщил глава комитета ГД по здоровью Бадма Башанкаев. "У нас будут парламентские слушания обязательно по вопросам кадровой политики (в здравоохранении), мы в апреле призовем сюда и министра здравоохранения, и министра образования, министра труда", - сказал он на заседании Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.
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В Госдуме пройдут слушания по вопросам кадровой политики в здравоохранении

Башанкаев: в ГД пройдут слушания по вопросам кадровой политики в здравоохранении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В Госдуме пройдут парламентские слушания по вопросам кадровой политики в здравоохранении, в апреле будут приглашены некоторые министры, сообщил глава комитета ГД по здоровью Бадма Башанкаев.
"У нас будут парламентские слушания обязательно по вопросам кадровой политики (в здравоохранении), мы в апреле призовем сюда и министра здравоохранения, и министра образования, министра труда", - сказал он на заседании Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.
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