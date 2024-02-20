https://ria.ru/20240220/gladkov-1928375092.html

Гладков предупредил о мошенниках, подделывающих его голос

Гладков предупредил о мошенниках, подделывающих его голос - РИА Новости, 20.02.2024

Гладков предупредил о мошенниках, подделывающих его голос

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем профиле во "ВКонтакте", что столкнулся с новой формой мошенничества: аферисты подделывают его РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T08:41

2024-02-20T08:41

2024-02-20T08:41

белгородская область

вячеслав гладков

россия

происшествия

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БЕЛГОРОД, 20 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем профиле во "ВКонтакте", что столкнулся с новой формой мошенничества: аферисты подделывают его голос и рассылают голосовые сообщения. "Мы уже привыкли к тому, что с достаточной периодичностью рассылаются письма с поддельными подписями… Создается фейковое видео, которое пытаются раскидать, чтобы создать социальную напряженность в Белгородской области. Мы уже научились бороться с этими вражескими проявлениями и излишней активностью. Понимаем, что прогресс не стоит на месте, поэтому вчера уже столкнулись с новыми формами, например, начали подделывать мой голос и рассылать голосовые сообщения", - написал Гладков. Губернатор в подтверждение своих слов приложил к посту аудиосообщение: в нем произносится фраза "Михаил Эдуардович, приветствую. Как у вас обстоят дела?" голосом Гладкова. "Дорогие друзья, у меня нет практики с рассылкой голосовых сообщений, я этого никогда не делаю. Внимательно смотрите, с каких номеров вам пишут, приходят голосовые сообщения", - предупредил глава области. Губернатор уточнил, что при получении подозрительных голосовых сообщений или запросов нужно уточнять информацию через официальные каналы связи, например через приемную или помощников. О мошенниках, научившихся для обмана россиян подделывать голос, в середине января предупреждал и ЦБ РФ. Голос человека синтезируют и рассылают его знакомым аудио с просьбой занять денег. Аферисты создают адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека, например, на основании информации, которую люди выкладывают о себе в соцсетях.

https://ria.ru/20240219/pomosch-1928171424.html

https://ria.ru/20240216/zaderzhanie-1927714664.html

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белгородская область, вячеслав гладков, россия, происшествия