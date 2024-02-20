https://ria.ru/20240220/gladkov-1928375092.html
Гладков предупредил о мошенниках, подделывающих его голос
Гладков предупредил о мошенниках, подделывающих его голос - РИА Новости, 20.02.2024
Гладков предупредил о мошенниках, подделывающих его голос
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем профиле во "ВКонтакте", что столкнулся с новой формой мошенничества: аферисты подделывают его РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T08:41
2024-02-20T08:41
2024-02-20T08:41
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БЕЛГОРОД, 20 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем профиле во "ВКонтакте", что столкнулся с новой формой мошенничества: аферисты подделывают его голос и рассылают голосовые сообщения. "Мы уже привыкли к тому, что с достаточной периодичностью рассылаются письма с поддельными подписями… Создается фейковое видео, которое пытаются раскидать, чтобы создать социальную напряженность в Белгородской области. Мы уже научились бороться с этими вражескими проявлениями и излишней активностью. Понимаем, что прогресс не стоит на месте, поэтому вчера уже столкнулись с новыми формами, например, начали подделывать мой голос и рассылать голосовые сообщения", - написал Гладков. Губернатор в подтверждение своих слов приложил к посту аудиосообщение: в нем произносится фраза "Михаил Эдуардович, приветствую. Как у вас обстоят дела?" голосом Гладкова. "Дорогие друзья, у меня нет практики с рассылкой голосовых сообщений, я этого никогда не делаю. Внимательно смотрите, с каких номеров вам пишут, приходят голосовые сообщения", - предупредил глава области. Губернатор уточнил, что при получении подозрительных голосовых сообщений или запросов нужно уточнять информацию через официальные каналы связи, например через приемную или помощников. О мошенниках, научившихся для обмана россиян подделывать голос, в середине января предупреждал и ЦБ РФ. Голос человека синтезируют и рассылают его знакомым аудио с просьбой занять денег. Аферисты создают адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека, например, на основании информации, которую люди выкладывают о себе в соцсетях.
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Происшествия
Гладков предупредил о мошенниках, подделывающих его голос
Гладков заявил, что мошенники подделывают его голос и рассылают сообщения
БЕЛГОРОД, 20 фев – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем профиле во "ВКонтакте"
, что столкнулся с новой формой мошенничества: аферисты подделывают его голос и рассылают голосовые сообщения.
"Мы уже привыкли к тому, что с достаточной периодичностью рассылаются письма с поддельными подписями… Создается фейковое видео, которое пытаются раскидать, чтобы создать социальную напряженность в Белгородской области. Мы уже научились бороться с этими вражескими проявлениями и излишней активностью. Понимаем, что прогресс не стоит на месте, поэтому вчера уже столкнулись с новыми формами, например, начали подделывать мой голос и рассылать голосовые сообщения", - написал Гладков.
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Губернатор в подтверждение своих слов приложил к посту аудиосообщение: в нем произносится фраза "Михаил Эдуардович, приветствую. Как у вас обстоят дела?" голосом Гладкова.
«
"Дорогие друзья, у меня нет практики с рассылкой голосовых сообщений, я этого никогда не делаю. Внимательно смотрите, с каких номеров вам пишут, приходят голосовые сообщения", - предупредил глава области.
Губернатор уточнил, что при получении подозрительных голосовых сообщений или запросов нужно уточнять информацию через официальные каналы связи, например через приемную или помощников.
О мошенниках, научившихся для обмана россиян подделывать голос, в середине января предупреждал и ЦБ РФ
. Голос человека синтезируют и рассылают его знакомым аудио с просьбой занять денег.
Аферисты создают адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека, например, на основании информации, которую люди выкладывают о себе в соцсетях.
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