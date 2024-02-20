https://ria.ru/20240220/gaza-1928526292.html

Продовольственная программа ООН приостановила поставки в сектор Газа

Продовольственная программа ООН приостановила поставки в сектор Газа - РИА Новости, 20.02.2024

Продовольственная программа ООН приостановила поставки в сектор Газа

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостанавливает поставки жизненно важной продовольственной помощи в северную часть сектора Газа до тех пор,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:10

2024-02-20T17:10

2024-02-20T17:12

в мире

израиль

восточный иерусалим

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

всемирная продовольственная программа оон

сектор газа

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РИМ, 20 фев – РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостанавливает поставки жизненно важной продовольственной помощи в северную часть сектора Газа до тех пор, пока условия в палестинском анклаве не позволят обеспечить ее безопасное распределение, говорится в сообщении организации. "Решение о приостановке поставок на север сектора Газа не было принято легко, поскольку мы знаем, что это означает, что ситуация там будет ухудшаться и больше людей рискуют умереть от голода", - говорится в заявлении продовольственного агентства ООН. ВПП отмечает, что доставка продовольствия в Газу возобновилась в воскресенье спустя три недели перерыва, вызванного ударом по грузовику Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) и "отсутствием работающего гуманитарного механизма об оповещении". С воскресенья ВПП планировала доставить в Газу 10 грузовиков продовольствия в течение недели, однако в тот день гуманитарная колонна оказалась окружена толпой голодных людей на КПП, а затем подверглась обстрелу на палестинской территории. В декабре, отмечает ВПП, различные гуманитарные агентства предупредили о наступлении смертельного голода в Газе к маю. В конце января условия в палестинском анклаве ухудшились ещё больше. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 985, пострадали 68 883 человека, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240220/izrail-1928335402.html

https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html

https://ria.ru/20240220/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

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восточный иерусалим

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, восточный иерусалим, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, всемирная продовольственная программа оон, сектор газа