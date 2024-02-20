https://ria.ru/20240220/gaza-1928490381.html

Мадуро поддержал слова президента Бразилии о геноциде в секторе Газа

Мадуро поддержал слова президента Бразилии о геноциде в секторе Газа - РИА Новости, 20.02.2024

Мадуро поддержал слова президента Бразилии о геноциде в секторе Газа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился с заявлением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, назвавшего "геноцидом" военные действия Израиля в... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:08

2024-02-20T15:08

2024-02-20T15:08

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николас мадуро

луис инасиу лула да силва

адольф гитлер

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился с заявлением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, назвавшего "геноцидом" военные действия Израиля в секторе Газа. В воскресенье бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что происходящее в секторе Газа - геноцид, и сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал подобные заявления переходом красной черты. "Гитлер был конструкцией, монстром, созданным западными элитами... Как сказал президент Лула да Силва, израильское правительство делает то же самое с палестинцами, что Гитлер сделал с евреями: уничтожает их", - заявил Мадуро в телевизионной программе "Con Maduro+", опубликованной на его странице в соцсети X. Президент также заявил о необходимости "восстановить справедливость" в секторе Газа. Ранее телеканал CNN Brasil сообщал, что глава МИД Бразилии Мауру Вьейра на встрече с израильским послом Даниэлем Зоншайном не стал извиняться за высказывания бразильского лидера и выразил недовольство тем, как обошлись с представителем страны в Тель-Авиве. Ранее сообщалось, что глава МИД Бразилии вызвал посла Израиля для встречи после объявления президента латиноамериканской страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы persona non grata в Израиле. Израильский телеканал i24 в свою очередь сообщал, что министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в связи с высказываниями Лулы да Силвы о конфликте в секторе Газа сделал выговор послу Бразилии Фредерико Майеру.

https://ria.ru/20240220/gaza-1928442393.html

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в мире, бразилия, израиль, венесуэла, николас мадуро, луис инасиу лула да силва, адольф гитлер, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году