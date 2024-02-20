https://ria.ru/20240220/fosagro-1928552373.html

"ФосАгро" планирует в этом году направить на инвестиции до 73 млрд рублей

"ФосАгро" планирует в этом году направить на инвестиции до 73 млрд рублей - РИА Новости, 20.02.2024

"ФосАгро" планирует в этом году направить на инвестиции до 73 млрд рублей

ПАО "ФосАгро" планирует в 2024 году направить на инвестиционные цели до 73 миллиардов рублей - на 9 миллиардов больше, чем в прошлом году, сообщил генеральный... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:32

2024-02-20T18:32

2024-02-20T18:32

россия

фосагро

инвестиции

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ПАО "ФосАгро" планирует в 2024 году направить на инвестиционные цели до 73 миллиардов рублей - на 9 миллиардов больше, чем в прошлом году, сообщил генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников на заседании совета директоров компании. "ФосАгро" укрепила лидерство по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений на приоритетный внутренний рынок. На инвестиции в прошлом году компанией направлена рекордная сумма – более 64 миллиардов рублей. В текущем году мы намерены повысить планку до 73 млрд", - привели в пресс-службе компании слова Рыбникова. В докладе о результатах работы "ФосАгро" в 2023 году и перспективах на 2024 год Рыбников напомнил, что по итогам прошлого года предприятия компании выпустили 11,3 миллиона тонн агрохимической продукции, что на 2% превысило показатели 2022 года и стало "очередным историческим рекордом". Как отметил, в свою очередь, председатель совета директоров "ФосАгро" Виктор Черепов, объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней, включая обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль, а также экспортных пошлин по итогам прошлого года возрос на 15% - до рекордных 69 миллиардов рублей. Совет директоров признал успешными операционные результаты работы компании в 2023 году и поддержал принятое ранее правлением решение об индексации зарплат сотрудников с 1 февраля еще на 15%. "Последовательная реализация инвестпрограммы и уверенные темпы роста производственных показателей позволяют "ФосАгро" обеспечивать достойный уровень оплаты труда работников и выполнять все социальные обязательства. В 2021-2023 годах средняя заработная плата сотрудников компании выросла на 60%, а в феврале 2024 года зарплаты были проиндексированы ещё на 15%... . Расширяется поддержка социальных и благотворительных проектов. За последние 10 лет она увеличилась в 7 раз, и в 2022-2023 годах суммарно превысила 25 миллиардов рублей. Традиционная приверженность принципам ответственного ведения бизнеса и впредь останется безусловным приоритетом для компании", - подчеркнул Черепов. В пресс-службе напомнили, что в этом году деятельность "ФосАгро" получила высокую оценку организаторов и экспертов Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса", учрежденной по поручению президента России: компания победила в большинстве ее номинаций и стала обладателем высшей награды.

https://ria.ru/20240215/fosagro-1927663217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фосагро, инвестиции