https://ria.ru/20240220/forum-1928574296.html
Путин пошутил про "диктатуру" на форуме АСИ
Путин пошутил про "диктатуру" на форуме АСИ - РИА Новости, 20.02.2024
Путин пошутил про "диктатуру" на форуме АСИ
Президент России Владимир Путин пошутил, что на форуме Агентства стратегических инициатив фактически царит "диктатура" из-за строгого модерирования и назвал... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:53
2024-02-20T19:53
2024-02-20T19:53
политика
россия
владимир путин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что на форуме Агентства стратегических инициатив фактически царит "диктатура" из-за строгого модерирования и назвал себя в этой ситуации "единственным гарантом". Во вторник президент принял участие в форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". После продолжительного выступления и ответа президента один из участников сессии отметил, что хотел бы дать небольшое дополнение. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что "уже на правах модератора будет не давать слова", поскольку дальше запланированы выступления других участников, а время президента ограничено. "Вот видите, как у нас - диктатура фактически. Я единственный гарант", - пошутил в ответ Путин.
https://ria.ru/20240214/putin-1927427505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Политика, Россия, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин пошутил про "диктатуру" на форуме АСИ
Путин в шутку назвал себя единственным гарантом из-за "диктатуры" на форуме АСИ