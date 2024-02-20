https://ria.ru/20240220/festival-1928598271.html

В Москве открылся первый передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству"

В Москве открылся первый передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству" - РИА Новости, 20.02.2024

В Москве открылся первый передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству"

Церемония открытия первого передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству" прошла на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:10

2024-02-20T22:10

2024-02-20T22:19

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

сергей кириенко

иран

москва

ливия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Церемония открытия первого передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству" прошла на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Я хотел сказать большое спасибо… Спасибо комитету семей воинов отечества, спасибо всей команде фестиваля и режиссерам из огромного количества регионов нашей страны, а с этого года фестиваль стал международным. К режиссерам из 30 регионов нашей страны добавились еще режиссеры из Ирана, Ливии, Сербии… Вы делаете очень большое и очень важное дело, потому что есть война, которая там, в зоне СВО, где наши защитники, герои, рискуя жизнью, жертвуя своей жизнью, защищают нашу страну", - сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии. По его словам, "есть ещё одна война - война информационная", когда на Западе "беззастенчиво врут…, самые фантастические сплетни, фейки выдумывают и, не стесняясь, рассказывают их в больших и международных СМИ". Он подчеркнул, что это не случайно, "это борьба за будущее". "И нет оружия более мощного в этой борьбе, чем правда. Каждый фильм, который вами снят на передовой - это очень важное оружие в этой борьбе", - добавил Кириенко.

иран

москва

ливия

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выставка-форум "россия", сергей кириенко, иран, москва, ливия