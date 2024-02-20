https://ria.ru/20240220/festival-1928504020.html
Володина пригласили на Всемирный фестиваль молодежи
Володина пригласили на Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 20.02.2024
Володина пригласили на Всемирный фестиваль молодежи
Председатель Госдумы Вячеслав Володин приглашен на Всемирный фестиваль молодежи 2024, заявил председатель комитета ГД по молодежной политике, председатель... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:49
2024-02-20T15:49
2024-02-20T15:49
всемирный фестиваль молодежи — 2024
владимир путин
россия
госдума рф
вячеслав володин
артем метелев (депутат)
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин приглашен на Всемирный фестиваль молодежи 2024, заявил председатель комитета ГД по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. "У нас приглашено порядка 35 депутатов Государственной думы и часть сенаторов. В том числе руководство Государственной думы в лице Вячеслава Викторовича Володина, председателя, и руководители фракций", — отметил Метелев на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров добавил, что в рамках фестиваля депутаты примут участие в марафоне общества "Знание". "Мы делаем отдельную сессию со спортсменами-депутатами... где они встретятся с молодыми людьми, расскажут свою историю успеха, преодоления, поделятся переживаниями, как с этим справлялись и многое другое", — уточнил Метелев. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус". В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, половина из них — иностранцы. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, россия, госдума рф, вячеслав володин, артем метелев (депутат), общество
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Артем Метелев (депутат), Общество
Володина пригласили на Всемирный фестиваль молодежи
Депутат Метелев: Володина пригласили на Всемирный фестиваль молодежи
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин приглашен на Всемирный фестиваль молодежи 2024, заявил председатель комитета ГД по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
"У нас приглашено порядка 35 депутатов Государственной думы и часть сенаторов. В том числе руководство Государственной думы в лице Вячеслава Викторовича Володина, председателя, и руководители фракций", — отметил Метелев на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров добавил, что в рамках фестиваля депутаты примут участие в марафоне общества "Знание".
"Мы делаем отдельную сессию со спортсменами-депутатами... где они встретятся с молодыми людьми, расскажут свою историю успеха, преодоления, поделятся переживаниями, как с этим справлялись и многое другое", — уточнил Метелев.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина
на федеральной территории "Сириус". В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, половина из них — иностранцы.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Во Всемирном фестивале молодежи примут участие более 90 тысяч человек