https://ria.ru/20240220/festival-1928504020.html

Володина пригласили на Всемирный фестиваль молодежи

Володина пригласили на Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 20.02.2024

Володина пригласили на Всемирный фестиваль молодежи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин приглашен на Всемирный фестиваль молодежи 2024, заявил председатель комитета ГД по молодежной политике, председатель... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:49

2024-02-20T15:49

2024-02-20T15:49

всемирный фестиваль молодежи — 2024

владимир путин

россия

госдума рф

вячеслав володин

артем метелев (депутат)

общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин приглашен на Всемирный фестиваль молодежи 2024, заявил председатель комитета ГД по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. "У нас приглашено порядка 35 депутатов Государственной думы и часть сенаторов. В том числе руководство Государственной думы в лице Вячеслава Викторовича Володина, председателя, и руководители фракций", — отметил Метелев на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров добавил, что в рамках фестиваля депутаты примут участие в марафоне общества "Знание". "Мы делаем отдельную сессию со спортсменами-депутатами... где они встретятся с молодыми людьми, расскажут свою историю успеха, преодоления, поделятся переживаниями, как с этим справлялись и многое другое", — уточнил Метелев. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус". В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, половина из них — иностранцы. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240220/festival-1928471531.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, россия, госдума рф, вячеслав володин, артем метелев (депутат), общество