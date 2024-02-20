https://ria.ru/20240220/festival-1928471531.html
Во Всемирном фестивале молодежи примут участие более 90 тысяч человек
Во Всемирном фестивале молодежи примут участие более 90 тысяч человек - РИА Новости, 20.02.2024
Во Всемирном фестивале молодежи примут участие более 90 тысяч человек
На площадке Всемирного фестиваля молодежи - 2024 будут находиться более 90 тысяч человек, сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:23
2024-02-20T14:23
2024-02-20T14:23
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На площадке Всемирного фестиваля молодежи - 2024 будут находиться более 90 тысяч человек, сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. "У нас, конечно же, помимо 20 тысяч участников, это не единственные прибывающие на площадку фестиваля. В общей сложности мы выделили порядка 18 клиентских групп - это эксперты, это и гости, это и волонтеры, это и партнеры, это, конечно же, журналисты, представители медиа-сообщества, это различные сервисные службы, организаторы. В общей сложности более 90 тысяч участников, людей, гостей будут находиться на площадке фестиваля", - сказала Разуваева на пресс-конференции в международном пресс-центре "Россия сегодня". Программный директор ВФМ-2024 Сергей Першин на пресс-конференции заявил, что основной идеей фестиваля является создание площадки для выстраивания связей между молодыми и активными людьми со всей планеты, для того чтобы они обсудили, как строить будущий мир. "Сам фестиваль - большое место встречи молодежи мира… В нашей стране на протяжении всей её истории проживало большое количество абсолютно разных народов с разными традициями, культурными особенностями, проживают люди с разными вероисповеданием… Также здесь можно отметить, что вызывают большой интерес… те ценности, те идеи, которые наша страна сегодня отстаивает", - добавил Першин. Он уточнил, что фестиваль призван познакомить гостей фестиваля с возможностями развития, которые есть в России. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус". В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, половина из них - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240220/kusturitsa-1928465064.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ксения разуваева, владимир путин, россия
Ксения Разуваева, Владимир Путин, Россия
Во Всемирном фестивале молодежи примут участие более 90 тысяч человек
Более 90 тыс человек будут находиться на площадке Всемирного фестиваля молодежи
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На площадке Всемирного фестиваля молодежи - 2024 будут находиться более 90 тысяч человек, сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.
"У нас, конечно же, помимо 20 тысяч участников, это не единственные прибывающие на площадку фестиваля. В общей сложности мы выделили порядка 18 клиентских групп - это эксперты, это и гости, это и волонтеры, это и партнеры, это, конечно же, журналисты, представители медиа-сообщества, это различные сервисные службы, организаторы. В общей сложности более 90 тысяч участников, людей, гостей будут находиться на площадке фестиваля", - сказала Разуваева на пресс-конференции в международном пресс-центре "Россия сегодня".
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Программный директор ВФМ-2024 Сергей Першин на пресс-конференции заявил, что основной идеей фестиваля является создание площадки для выстраивания связей между молодыми и активными людьми со всей планеты, для того чтобы они обсудили, как строить будущий мир.
"Сам фестиваль - большое место встречи молодежи мира… В нашей стране на протяжении всей её истории проживало большое количество абсолютно разных народов с разными традициями, культурными особенностями, проживают люди с разными вероисповеданием… Также здесь можно отметить, что вызывают большой интерес… те ценности, те идеи, которые наша страна сегодня отстаивает", - добавил Першин.
Он уточнил, что фестиваль призван познакомить гостей фестиваля с возможностями развития, которые есть в России.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус". В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, половина из них - иностранцы.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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