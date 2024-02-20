https://ria.ru/20240220/fermer-1928509943.html

Польский фермер назвал причину протестов на границе с Украиной

Польский фермер назвал причину протестов на границе с Украиной - РИА Новости, 20.02.2024

Польский фермер назвал причину протестов на границе с Украиной

Брюссель не имеет права принуждать отдельные страны помогать Украине за собственный счет, помощь должна иметь границы, заявил РИА Новости фермер из центральной... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:17

2024-02-20T16:17

2024-02-20T16:17

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ДОРОХУСК (Польша), 20 фев – РИА Новости. Брюссель не имеет права принуждать отдельные страны помогать Украине за собственный счет, помощь должна иметь границы, заявил РИА Новости фермер из центральной части страны Лукаш, участвующий в акции протеста в пункте пропуска "Дорохуск". Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. По словам Лукаша, жители Польши не должны страдать из-за конфликта на Украине. По его мнению, брюссельские власти не имеют права принуждать отдельные страны помогать Украине за собственный счет. "Пусть Брюссель помогает Украине. Я не имею ничего против помощи Украине, но помощь имеет свои определенные границы. Почему мы должны помогать им за наш счет, чтобы они жили богаче, а мы беднее?", - сказал собеседник агентства. Также Лукаш недоволен тем, что Украина в экономических отношениях с ЕС имеет больше преференций, чем Польша. "Мы должны выполнять требования Брюсселя, а они не должны? Это мне кажется неправильно", - сказал собеседник агентства. При этом фермер обратил внимание на то, что грузы, которые следуют в сторону Украины, имеют вовсе не военное назначение. "Если вы посмотрите на очередь грузовиков, которые стоят в очереди на выезд на Украину, то вы увидите, какие машины стоят в этой очереди: новые Tesla, BMW", - добавил он. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928370489.html

https://ria.ru/20240219/protesty-1928259418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сено на дороге и костры: протесты польских фермеров на границе с Украиной Протестующие польские фермеры перегородили сеном дорогу на границе с Украиной и жгут костры, передает корреспондент РИА Новости. Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. 2024-02-20T16:17 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, евросоюз, брюссель, польша, всемирная торговая организация (вто)