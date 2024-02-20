https://ria.ru/20240220/fermer-1928509943.html
Польский фермер назвал причину протестов на границе с Украиной
Польский фермер назвал причину протестов на границе с Украиной - РИА Новости, 20.02.2024
Польский фермер назвал причину протестов на границе с Украиной
Брюссель не имеет права принуждать отдельные страны помогать Украине за собственный счет, помощь должна иметь границы, заявил РИА Новости фермер из центральной... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:17
2024-02-20T16:17
2024-02-20T16:17
в мире
украина
евросоюз
брюссель
польша
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928509026_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f2e60f202659a597811a22c515d8cc4.jpg
ДОРОХУСК (Польша), 20 фев – РИА Новости. Брюссель не имеет права принуждать отдельные страны помогать Украине за собственный счет, помощь должна иметь границы, заявил РИА Новости фермер из центральной части страны Лукаш, участвующий в акции протеста в пункте пропуска "Дорохуск". Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. По словам Лукаша, жители Польши не должны страдать из-за конфликта на Украине. По его мнению, брюссельские власти не имеют права принуждать отдельные страны помогать Украине за собственный счет. "Пусть Брюссель помогает Украине. Я не имею ничего против помощи Украине, но помощь имеет свои определенные границы. Почему мы должны помогать им за наш счет, чтобы они жили богаче, а мы беднее?", - сказал собеседник агентства. Также Лукаш недоволен тем, что Украина в экономических отношениях с ЕС имеет больше преференций, чем Польша. "Мы должны выполнять требования Брюсселя, а они не должны? Это мне кажется неправильно", - сказал собеседник агентства. При этом фермер обратил внимание на то, что грузы, которые следуют в сторону Украины, имеют вовсе не военное назначение. "Если вы посмотрите на очередь грузовиков, которые стоят в очереди на выезд на Украину, то вы увидите, какие машины стоят в этой очереди: новые Tesla, BMW", - добавил он. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928370489.html
https://ria.ru/20240219/protesty-1928259418.html
украина
брюссель
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928509026_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2c01bd5c10b830596ab42ed1910288dd.jpg
Сено на дороге и костры: протесты польских фермеров на границе с Украиной
Протестующие польские фермеры перегородили сеном дорогу на границе с Украиной и жгут костры, передает корреспондент РИА Новости. Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.
2024-02-20T16:17
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, брюссель, польша, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Евросоюз, Брюссель, Польша, Всемирная торговая организация (ВТО)
Польский фермер назвал причину протестов на границе с Украиной
Фермер Лукаш: ЕС не должен заставлять другие страны помогать Украине за их счёт
ДОРОХУСК (Польша), 20 фев – РИА Новости. Брюссель не имеет права принуждать отдельные страны помогать Украине за собственный счет, помощь должна иметь границы, заявил РИА Новости фермер из центральной части страны Лукаш, участвующий в акции протеста в пункте пропуска "Дорохуск".
Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.
"Ищут русский след". Польша и Украина на пороге затяжной войны
По словам Лукаша, жители Польши
не должны страдать из-за конфликта на Украине. По его мнению, брюссельские власти не имеют права принуждать отдельные страны помогать Украине за собственный счет.
"Пусть Брюссель помогает Украине. Я не имею ничего против помощи Украине, но помощь имеет свои определенные границы. Почему мы должны помогать им за наш счет, чтобы они жили богаче, а мы беднее?", - сказал собеседник агентства.
Также Лукаш недоволен тем, что Украина в экономических отношениях с ЕС
имеет больше преференций, чем Польша. "Мы должны выполнять требования Брюсселя, а они не должны? Это мне кажется неправильно", - сказал собеседник агентства.
Эксперт рассказал о последствиях блокады польских фермеров для Украины
При этом фермер обратил внимание на то, что грузы, которые следуют в сторону Украины, имеют вовсе не военное назначение. "Если вы посмотрите на очередь грузовиков, которые стоят в очереди на выезд на Украину, то вы увидите, какие машины стоят в этой очереди: новые Tesla, BMW", - добавил он.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
В ЕК прокомментировали протесты польских фермеров на границе с Украиной