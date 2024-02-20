https://ria.ru/20240220/fabrika-1928402728.html
Названа дата выхода "Новой Фабрики звезд"
Названа дата выхода "Новой Фабрики звезд" - РИА Новости, 20.02.2024
Названа дата выхода "Новой Фабрики звезд"
Музыкальный проект "Новая Фабрика звезд" выйдет на ТНТ 3 марта в 17:00, сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:13
2024-02-20T11:13
2024-02-20T12:22
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сергей жуков
регина тодоренко
тина канделаки (тинатин канделаки)
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Музыкальный проект "Новая Фабрика звезд" выйдет на ТНТ 3 марта в 17:00, сообщили в пресс-службе телеканала. "3 марта в 17.00 на ТНТ выйдет первый выпуск "Новой Фабрики звёзд", проекта, который телеканал запускает совместно с компанией "ВайТ Медиа". Звездными наставниками шоу станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущей – Регина Тодоренко", – говорится в релизе.Зрители будут следить за развитием проекта ежедневно. Причем не только за вокальными тренировками конкурсантов, но и за их жизнью в доме, где тоже будут интриги и неожиданные повороты которые повлияют на выбор лучшего."Логичным развитием музыкального направления канала станет запуск "Новой Фабрики звезд" – одного из самых ожидаемых проектов, который даст российской эстраде тех звезд, которые станут новыми кумирами молодежи. Сейчас абсолютно точно настало время обновить российскую эстраду", – отметила директор ТНТ Тина Канделаки.Наставниками программы выступят музыканта Сергей Жуков и Сергей Шнуров.
https://ria.ru/20240212/kasting-1926934362.html
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, сергей жуков, регина тодоренко, тина канделаки (тинатин канделаки)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Сергей Жуков, Регина Тодоренко, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)
Названа дата выхода "Новой Фабрики звезд"
Музыкальное шоу "Новая Фабрика звезд" выйдет на ТНТ 3 марта