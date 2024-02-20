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Названа дата выхода "Новой Фабрики звезд" - РИА Новости, 20.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:13 20.02.2024 (обновлено: 12:22 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/fabrika-1928402728.html
Названа дата выхода "Новой Фабрики звезд"
Названа дата выхода "Новой Фабрики звезд" - РИА Новости, 20.02.2024
Названа дата выхода "Новой Фабрики звезд"
Музыкальный проект "Новая Фабрика звезд" выйдет на ТНТ 3 марта в 17:00, сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:13
2024-02-20T12:22
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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сергей жуков
регина тодоренко
тина канделаки (тинатин канделаки)
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Музыкальный проект "Новая Фабрика звезд" выйдет на ТНТ 3 марта в 17:00, сообщили в пресс-службе телеканала. &quot;3 марта в 17.00 на ТНТ выйдет первый выпуск &quot;Новой Фабрики звёзд&quot;, проекта, который телеканал запускает совместно с компанией &quot;ВайТ Медиа&quot;. Звездными наставниками шоу станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущей – Регина Тодоренко&quot;, – говорится в релизе.Зрители будут следить за развитием проекта ежедневно. Причем не только за вокальными тренировками конкурсантов, но и за их жизнью в доме, где тоже будут интриги и неожиданные повороты которые повлияют на выбор лучшего.&quot;Логичным развитием музыкального направления канала станет запуск &quot;Новой Фабрики звезд&quot; – одного из самых ожидаемых проектов, который даст российской эстраде тех звезд, которые станут новыми кумирами молодежи. Сейчас абсолютно точно настало время обновить российскую эстраду&quot;, – отметила директор ТНТ Тина Канделаки.Наставниками программы выступят музыканта Сергей Жуков и Сергей Шнуров.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, сергей жуков, регина тодоренко, тина канделаки (тинатин канделаки)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Сергей Жуков, Регина Тодоренко, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)
Названа дата выхода "Новой Фабрики звезд"

Музыкальное шоу "Новая Фабрика звезд" выйдет на ТНТ 3 марта

© Фото : предоставлено пресс-службой ТНТНовая Фабрика Звезд
Новая Фабрика Звезд - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Музыкальный проект "Новая Фабрика звезд" выйдет на ТНТ 3 марта в 17:00, сообщили в пресс-службе телеканала.
«

"3 марта в 17.00 на ТНТ выйдет первый выпуск "Новой Фабрики звёзд", проекта, который телеканал запускает совместно с компанией "ВайТ Медиа". Звездными наставниками шоу станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущей – Регина Тодоренко", – говорится в релизе.

Зрители будут следить за развитием проекта ежедневно. Причем не только за вокальными тренировками конкурсантов, но и за их жизнью в доме, где тоже будут интриги и неожиданные повороты которые повлияют на выбор лучшего.
«

"Логичным развитием музыкального направления канала станет запуск "Новой Фабрики звезд" – одного из самых ожидаемых проектов, который даст российской эстраде тех звезд, которые станут новыми кумирами молодежи. Сейчас абсолютно точно настало время обновить российскую эстраду", – отметила директор ТНТ Тина Канделаки.

Наставниками программы выступят музыканта Сергей Жуков и Сергей Шнуров.
Кастинг на Новую Фабрику Звезд - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Почти тысяча человек приняли участие в кастинге "Новой Фабрики звезд"
12 февраля, 19:11
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиСергей ЖуковРегина ТодоренкоТина Канделаки (Тинатин Канделаки)
 
 
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