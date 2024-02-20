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Глава делегации в Вене предположил, когда ЕС сменит тон общения с Россией - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/evropa-1928481657.html
Глава делегации в Вене предположил, когда ЕС сменит тон общения с Россией
Глава делегации в Вене предположил, когда ЕС сменит тон общения с Россией - РИА Новости, 20.02.2024
Глава делегации в Вене предположил, когда ЕС сменит тон общения с Россией
Отношение Европы к России в диалоге о безопасности станет более конструктивным, когда российские военные подойдут к восточным государствам Евросоюза, граничащим РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:51
2024-02-20T14:51
специальная военная операция на украине
россия
константин гаврилов
евросоюз
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Отношение Европы к России в диалоге о безопасности станет более конструктивным, когда российские военные подойдут к восточным государствам Евросоюза, граничащим с Украиной, предположил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала "Россия 24". "Я думаю, накал будет снижен, когда войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии... И тон совершенно будет другой", - сказал Гаврилов. В такой ситуации "начнутся серьезные разговоры о сдержках, противовесах, о балансах, о гарантиях", добавил дипломат, указав, что о таком сценарии говорят "разумные контрагенты".
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россия, константин гаврилов, евросоюз, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константин Гаврилов, Евросоюз, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава делегации в Вене предположил, когда ЕС сменит тон общения с Россией

Гаврилов: Европа сменит тон, когда Россия выйдет к западным границам Украины

© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/TelegramКонстантин Гаврилов
Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/Telegram
Константин Гаврилов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Отношение Европы к России в диалоге о безопасности станет более конструктивным, когда российские военные подойдут к восточным государствам Евросоюза, граничащим с Украиной, предположил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала "Россия 24".
"Я думаю, накал будет снижен, когда войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии... И тон совершенно будет другой", - сказал Гаврилов.
В такой ситуации "начнутся серьезные разговоры о сдержках, противовесах, о балансах, о гарантиях", добавил дипломат, указав, что о таком сценарии говорят "разумные контрагенты".
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантин ГавриловЕвросоюзВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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