https://ria.ru/20240220/evropa-1928481657.html

Глава делегации в Вене предположил, когда ЕС сменит тон общения с Россией

Глава делегации в Вене предположил, когда ЕС сменит тон общения с Россией - РИА Новости, 20.02.2024

Глава делегации в Вене предположил, когда ЕС сменит тон общения с Россией

Отношение Европы к России в диалоге о безопасности станет более конструктивным, когда российские военные подойдут к восточным государствам Евросоюза, граничащим РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:51

2024-02-20T14:51

2024-02-20T14:51

специальная военная операция на украине

россия

константин гаврилов

евросоюз

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905243181_0:284:2019:1420_1920x0_80_0_0_7381d67f1540a7ba11502e5338a79655.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Отношение Европы к России в диалоге о безопасности станет более конструктивным, когда российские военные подойдут к восточным государствам Евросоюза, граничащим с Украиной, предположил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала "Россия 24". "Я думаю, накал будет снижен, когда войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии... И тон совершенно будет другой", - сказал Гаврилов. В такой ситуации "начнутся серьезные разговоры о сдержках, противовесах, о балансах, о гарантиях", добавил дипломат, указав, что о таком сценарии говорят "разумные контрагенты".

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, константин гаврилов, евросоюз, в мире, украина, ситуация в днр и лнр