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Глава делегации в Вене предположил, когда ЕС сменит тон общения с Россией
Глава делегации в Вене предположил, когда ЕС сменит тон общения с Россией - РИА Новости, 20.02.2024
Глава делегации в Вене предположил, когда ЕС сменит тон общения с Россией
Отношение Европы к России в диалоге о безопасности станет более конструктивным, когда российские военные подойдут к восточным государствам Евросоюза, граничащим РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:51
2024-02-20T14:51
2024-02-20T14:51
специальная военная операция на украине
россия
константин гаврилов
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Отношение Европы к России в диалоге о безопасности станет более конструктивным, когда российские военные подойдут к восточным государствам Евросоюза, граничащим с Украиной, предположил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала "Россия 24". "Я думаю, накал будет снижен, когда войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии... И тон совершенно будет другой", - сказал Гаврилов. В такой ситуации "начнутся серьезные разговоры о сдержках, противовесах, о балансах, о гарантиях", добавил дипломат, указав, что о таком сценарии говорят "разумные контрагенты".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, константин гаврилов, евросоюз, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константин Гаврилов, Евросоюз, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава делегации в Вене предположил, когда ЕС сменит тон общения с Россией
Гаврилов: Европа сменит тон, когда Россия выйдет к западным границам Украины