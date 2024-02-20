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Нарывается. В Китае высмеяли новое заявление Каллас о России - РИА Новости, 20.02.2024
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15:24 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/estoniya-1928495859.html
Нарывается. В Китае высмеяли новое заявление Каллас о России
Нарывается. В Китае высмеяли новое заявление Каллас о России - РИА Новости, 20.02.2024
Нарывается. В Китае высмеяли новое заявление Каллас о России
Читатели Гуанча раскритиковали призыв премьера Эстонии Каи Каллас конфисковать замороженные российские активы, пока не начались выборы в США. "Некоторые... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:24
2024-02-20T15:24
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели Гуанча раскритиковали призыв премьера Эстонии Каи Каллас конфисковать замороженные российские активы, пока не начались выборы в США. "Некоторые маленькие европейские государства так запрыгали, так заметались во время украинского конфликта, чтобы показать, что они есть", — написал один из комментаторов. "Можно сказать, она всю голову сломала, как бы услужить хозяйским интересам", — отметил другой. "Чем дальше, тем менее профессиональными становятся западные "политики". Еще немного, и их выступления превратятся в комедийные шоу-программы", — поддержал третий. "Совсем крыша поехала, думает, у России карт в рукаве нет?" — поделился мнением еще один из пользователей. "Ничего не происходит, а эти маленькие страны берут в руки палку и тычут ею медведю в глаза. Как только зверь дает затрещину в ответ, эти государства заявляют о его агрессии. Нарываются!" — заключили читатели. Накануне Кая Каллас в интервью газете Financial Times призвала страны Запада конфисковать замороженные российские активы до президентских выборов в США. По ее мнению, их изъятие якобы может оказать давление на экономику России и поможет положить конец конфликту на Украине. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по их использованию для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240220/rossiya-1928445261.html
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в мире, россия, кайя каллас, евросоюз, сша
В мире, Россия, Кайя Каллас, Евросоюз, США

Нарывается. В Китае высмеяли новое заявление Каллас о России

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели Гуанча раскритиковали призыв премьера Эстонии Каи Каллас конфисковать замороженные российские активы, пока не начались выборы в США.

"Некоторые маленькие европейские государства так запрыгали, так заметались во время украинского конфликта, чтобы показать, что они есть", — написал один из комментаторов.
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"Можно сказать, она всю голову сломала, как бы услужить хозяйским интересам", — отметил другой.

"Чем дальше, тем менее профессиональными становятся западные "политики". Еще немного, и их выступления превратятся в комедийные шоу-программы", — поддержал третий.

"Совсем крыша поехала, думает, у России карт в рукаве нет?" — поделился мнением еще один из пользователей.

"Ничего не происходит, а эти маленькие страны берут в руки палку и тычут ею медведю в глаза. Как только зверь дает затрещину в ответ, эти государства заявляют о его агрессии. Нарываются!" — заключили читатели.
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Накануне Кая Каллас в интервью газете Financial Times призвала страны Запада конфисковать замороженные российские активы до президентских выборов в США. По ее мнению, их изъятие якобы может оказать давление на экономику России и поможет положить конец конфликту на Украине.

Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по их использованию для финансирования восстановления Украины.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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