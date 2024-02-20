https://ria.ru/20240220/eksporter-1928435295.html

Лучшего экспортера выберут в Хабаровском крае

Лучшего экспортера выберут в Хабаровском крае - РИА Новости, 20.02.2024

Лучшего экспортера выберут в Хабаровском крае

Краевой Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) объявил о старте приема заявок на участие в конкурсе "Лучший экспортер года Хабаровского края" по итогам прошлого года,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:05

2024-02-20T13:05

2024-02-20T13:05

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Краевой Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) объявил о старте приема заявок на участие в конкурсе "Лучший экспортер года Хабаровского края" по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. Конкурс организован в рамках президентского национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Мероприятие призвано вовлечь новые отечественные компании во внешнеторговую деятельность. Премию будут присуждать компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые достигли наибольших успехов в экспорте товаров, работ и услуг по результатам минувшего года. Подать заявки можно до 29 марта. Поучаствовать в конкурсе могут юрлица и индивидуальные предприниматели Хабаровского края, которые занимаются экспортом несырьевых неэнергетических товаров, работы или услуги, которые не вошли в число победителей и призеров конкурса предыдущего года. Представители МСП могут заявить о себе в рамках одной из нескольких номинаций: промышленность, агропромышленный комплекс, услуги, высокие технологии. Кроме того, бизнесмены могут дополнительно подать заявку в номинацию "Прорыв года". Для предприятий и организаций, которые не относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, действуют номинации "Экспортер года в сфере промышленности" и "Новая география". "Победители будут награждены дипломами и ценными призами: сертификатами на обучение деловому английскому языку, на покупку авиабилетов или оплату размещения в гостинице на трое суток в рамках организуемых ЦПЭ мероприятий, на обучение инструментам продвижения или навыкам эффективных продаж, деловых переговоров", – сказал директор Центра поддержки экспорта Хабаровского края Михаил Сергиенко, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что по результатам 2022 года победителями конкурса "Лучший экспортер года Хабаровского края" стали 12 компаний.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

хабаровский край, бизнес, твой бизнес – новости, предприниматели