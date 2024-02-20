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Россияне в 2023 году стали вторыми по числу туристов в Египте - РИА Новости, 20.02.2024
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Туризм
 
04:09 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/egipet-1928363760.html
Россияне в 2023 году стали вторыми по числу туристов в Египте
Россияне в 2023 году стали вторыми по числу туристов в Египте - РИА Новости, 20.02.2024
Россияне в 2023 году стали вторыми по числу туристов в Египте
Порядка 1,5 миллиона россиян посетили Египет в 2023 году, они стали вторыми по числу иностранных туристов в стране по итогам прошлого года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T04:09
2024-02-20T04:09
туризм
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КАИР, 20 фев - РИА Новости. Порядка 1,5 миллиона россиян посетили Египет в 2023 году, они стали вторыми по числу иностранных туристов в стране по итогам прошлого года, заявил РИА Новости министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса. Ранее Иса сообщал, что рекордные 14,9 миллиона туристов посетили Египет в 2023 году. "С точки зрения цифр россияне в 2023 году заняли второе место среди туристов в Египте - 1,5 миллиона", - сказал Иса, выразив надежду, что число российских туристов в Египте вырастет в 2024 году. Министр отметил, что власти страны создают программы для совместного маркетинга, которые доступны как египетским туристическим компаниям, так и иностранным, включая российские. Ранее заместитель министра туризма страны Гада Шаляби заявила, что Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году. Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. Власти страны в сентябре 2022 года заявили, что рассчитывают увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20240213/turtsiya-1927080780.html
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египет, в мире, россия, новости - туризм
Туризм, Египет, В мире, Россия, Новости - Туризм
Россияне в 2023 году стали вторыми по числу туристов в Египте

Министр Иса: россияне стали в 2023 году вторыми по числу туристов в Египте

© iStock.com / zbruchБерег Александрии, Египет
Берег Александрии, Египет - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© iStock.com / zbruch
Берег Александрии, Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 20 фев - РИА Новости. Порядка 1,5 миллиона россиян посетили Египет в 2023 году, они стали вторыми по числу иностранных туристов в стране по итогам прошлого года, заявил РИА Новости министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса.
Ранее Иса сообщал, что рекордные 14,9 миллиона туристов посетили Египет в 2023 году.
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"С точки зрения цифр россияне в 2023 году заняли второе место среди туристов в Египте - 1,5 миллиона", - сказал Иса, выразив надежду, что число российских туристов в Египте вырастет в 2024 году.
Министр отметил, что власти страны создают программы для совместного маркетинга, которые доступны как египетским туристическим компаниям, так и иностранным, включая российские.
Ранее заместитель министра туризма страны Гада Шаляби заявила, что Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году.
Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. Власти страны в сентябре 2022 года заявили, что рассчитывают увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.
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