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Россияне в 2023 году стали вторыми по числу туристов в Египте

Россияне в 2023 году стали вторыми по числу туристов в Египте - РИА Новости, 20.02.2024

Россияне в 2023 году стали вторыми по числу туристов в Египте

Порядка 1,5 миллиона россиян посетили Египет в 2023 году, они стали вторыми по числу иностранных туристов в стране по итогам прошлого года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T04:09

2024-02-20T04:09

2024-02-20T04:09

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КАИР, 20 фев - РИА Новости. Порядка 1,5 миллиона россиян посетили Египет в 2023 году, они стали вторыми по числу иностранных туристов в стране по итогам прошлого года, заявил РИА Новости министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса. Ранее Иса сообщал, что рекордные 14,9 миллиона туристов посетили Египет в 2023 году. "С точки зрения цифр россияне в 2023 году заняли второе место среди туристов в Египте - 1,5 миллиона", - сказал Иса, выразив надежду, что число российских туристов в Египте вырастет в 2024 году. Министр отметил, что власти страны создают программы для совместного маркетинга, которые доступны как египетским туристическим компаниям, так и иностранным, включая российские. Ранее заместитель министра туризма страны Гада Шаляби заявила, что Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году. Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. Власти страны в сентябре 2022 года заявили, что рассчитывают увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20240213/turtsiya-1927080780.html

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