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Госуслугой по подаче заявок на ЕГЭ в МО воспользовались более 20 тысяч раз
Госуслугой по подаче заявок на ЕГЭ в МО воспользовались более 20 тысяч раз - РИА Новости, 20.02.2024
Госуслугой по подаче заявок на ЕГЭ в МО воспользовались более 20 тысяч раз
В мингосуправления Московской области рассказали о самой популярной госуслуге среди жителей региона. На прошлой неделе 20,9 тысячи граждан подали заявления на... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:30
2024-02-20T15:30
2024-02-20T15:30
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В мингосуправления Московской области рассказали о самой популярной госуслуге среди жителей региона. На прошлой неделе 20,9 тысячи граждан подали заявления на сдачу ЕГЭ. Об этом сообщил телеканал “360”.Среди наиболее популярных услуг также оказались выписка из домовой книги, выдача и замена социальных карт жителя Московской области, запись в кружки и секции, признание граждан нуждающимися в соцобслуживании.На данный момент региональный портал предлагает как обычным гражданам, так и бизнесменам воспользоваться 350 услугами.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что за 2023 год в цифровой формат было переведено еще 30 госуслуг.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
В мингосуправления Московской области рассказали о самой популярной госуслуге среди жителей региона. На прошлой неделе 20,9 тысячи граждан подали заявления на сдачу ЕГЭ. Об этом сообщил телеканал “360”
.
Среди наиболее популярных услуг также оказались выписка из домовой книги, выдача и замена социальных карт жителя Московской области, запись в кружки и секции, признание граждан нуждающимися в соцобслуживании.
На данный момент региональный портал предлагает как обычным гражданам, так и бизнесменам воспользоваться 350 услугами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что за 2023 год в цифровой формат было переведено еще 30 госуслуг.