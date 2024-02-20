https://ria.ru/20240220/dyra-1928510744.html

Австралийские ученые нашли самую быстрорастущую черную дыру

Австралийские ученые нашли самую быстрорастущую черную дыру - РИА Новости, 20.02.2024

Австралийские ученые нашли самую быстрорастущую черную дыру

Исследователи Австралийского национального университета (ANU) сообщили на сайте об обнаружении самой быстрорастущей черной дыры за всю историю наблюдений, она... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:20

2024-02-20T16:20

2024-02-20T16:20

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Исследователи Австралийского национального университета (ANU) сообщили на сайте об обнаружении самой быстрорастущей черной дыры за всю историю наблюдений, она также стала "самым ярким объектом" во Вселенной из известных. На сайте Австралийского национального университета сообщается, что черная дыра была обнаружена в рамках исследования, проведенного при сотрудничестве с Мельбурнским университетом и Университетом Сорбонны во Франции. Отмечается, что она поглощает массу, эквивалентную Солнцу, каждый день, а её собственная масса превышает массу Солнца примерно в 17 миллиардов раз. "Самая быстрорастущая из когда-либо зарегистрированных черных дыр, поглощающая эквивалент одного Солнца каждый день, была обнаружена исследователями из Австралийского национального университета", - говорится в сообщении. Ведущий автор исследования, доцент Австралийского национального университета Кристиан Вольф заявил, что интенсивное излучение исходит от аккреционного диска вокруг черной дыры, в нем находится вся материя, которая "будет неизбежно поглощена". "Невероятная скорость роста (черной дыры - ред.) также означает огромное выделение света и тепла. Это самый яркий объект во Вселенной, известный науке. Он в 500 триллионов раз ярче нашего Солнца", - цитируется заявление Вольфа на сайте Австралийского национального университета. Как заявила профессор Мельбурнского университета Рэйчел Вебстер, чьи слова также приводятся на сайте, свет от этой черной дыры прошел более 12 миллиардов лет, чтобы достичь Земли.

https://ria.ru/20240118/dyra-1921971420.html

https://ria.ru/20231214/chernaya_dyra-1915543523.html

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космос - риа наука, австралийский национальный университет, в мире, австралия