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Около 1,7 тысячи дворов в Москве благоустроят в 2024 году, заявил Бирюков - РИА Новости, 20.02.2024
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15:19 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html
Около 1,7 тысячи дворов в Москве благоустроят в 2024 году, заявил Бирюков
Около 1,7 тысячи дворов в Москве благоустроят в 2024 году, заявил Бирюков - РИА Новости, 20.02.2024
Около 1,7 тысячи дворов в Москве благоустроят в 2024 году, заявил Бирюков
Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство около 1,7 тысячи столичных дворов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:19
2024-02-20T15:19
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петр бирюков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство около 1,7 тысячи столичных дворов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В этом году запланировано благоустройство около 1,7 тысячи дворовых территорий, везде обновим асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроим парковки. Важный заключительный этап благоустройства – озеленение, в ходе работ разобьем газоны и клумбы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что все проекты разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан. Чаще всего поступали просьбы улучшить освещение, обновить детские и спортивные площадки, установить лавочки для отдыха. "В рамках благоустройства меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить во дворах качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами", - рассказал Бирюков. По его словам, по желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.
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москва, петр бирюков, снегопад в москве, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве, Городское хозяйство Москвы
Около 1,7 тысячи дворов в Москве благоустроят в 2024 году, заявил Бирюков

Бирюков: около 1,7 тысячи дворов в Москве благоустроят в 2024 году

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Новый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство около 1,7 тысячи столичных дворов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году запланировано благоустройство около 1,7 тысячи дворовых территорий, везде обновим асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроим парковки. Важный заключительный этап благоустройства – озеленение, в ходе работ разобьем газоны и клумбы", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что все проекты разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан. Чаще всего поступали просьбы улучшить освещение, обновить детские и спортивные площадки, установить лавочки для отдыха.
"В рамках благоустройства меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить во дворах качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами", - рассказал Бирюков.
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По его словам, по желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.
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