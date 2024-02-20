https://ria.ru/20240220/dtp-1928605693.html

На 26-м километре МКАД столкнулись несколько машин

На 26-м километре МКАД столкнулись несколько машин - РИА Новости, 20.02.2024

На 26-м километре МКАД столкнулись несколько машин

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 26-го километра МКАД, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T23:25

2024-02-20T23:25

2024-02-20T23:25

происшествия

авто

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 26-го километра МКАД, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 26-го километра МКАД (после развязки с Каширским шоссе) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто