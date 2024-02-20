https://ria.ru/20240220/dtp-1928605693.html
На 26-м километре МКАД столкнулись несколько машин
На 26-м километре МКАД столкнулись несколько машин - РИА Новости, 20.02.2024
На 26-м километре МКАД столкнулись несколько машин
Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 26-го километра МКАД, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T23:25
2024-02-20T23:25
2024-02-20T23:25
происшествия
авто
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 26-го километра МКАД, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 26-го километра МКАД (после развязки с Каширским шоссе) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, авто
На 26-м километре МКАД столкнулись несколько машин
На внутренней стороне 26-го километра МКАД столкнулись несколько авто