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В Чите после ДТП с такси умер пассажир машины скорой помощи
В Чите после ДТП с такси умер пассажир машины скорой помощи - РИА Новости, 20.02.2024
В Чите после ДТП с такси умер пассажир машины скорой помощи
Один человек умер после ДТП между машинами скорой помощи и такси в Чите, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по Забайкальскому краю. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T04:14
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ЧИТА, 20 фев - РИА Новости. Один человек умер после ДТП между машинами скорой помощи и такси в Чите, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по Забайкальскому краю. Ранее Госавтоинспекция Забайкальского края сообщила о ДТП, в котором машина скорой помощи перевернулась после столкновения с такси. Четверо человек были госпитализированы. "Один пострадавший скончался в учреждении, врачами была оказана вся необходимая медицинская помощь. У второго пострадавшего состояние тяжелое, находится в реанимации. Получает всю необходимую медицинскую помощь", - уточнили в пресс-службе. Уточняется, что у остальных состояние удовлетворительное, не госпитализированы. Источник РИА Новости сообщил, что от полученных травм скончался пациент, которого перевозила скорая. В реанимации находится фельдшер скорой медицинской помощи.
https://ria.ru/20240219/avtobus-1928204434.html
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происшествия, чита, забайкальский край, россия
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Россия
В Чите после ДТП с такси умер пассажир машины скорой помощи
Минздрав: в Чите после ДТП с такси умер пассажир машины скорой помощи
ЧИТА, 20 фев - РИА Новости. Один человек умер после ДТП между машинами скорой помощи и такси в Чите, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по Забайкальскому краю.
Ранее Госавтоинспекция Забайкальского края сообщила о ДТП, в котором машина скорой помощи перевернулась после столкновения с такси. Четверо человек были госпитализированы.
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"Один пострадавший скончался в учреждении, врачами была оказана вся необходимая медицинская помощь. У второго пострадавшего состояние тяжелое, находится в реанимации. Получает всю необходимую медицинскую помощь", - уточнили в пресс-службе.
Уточняется, что у остальных состояние удовлетворительное, не госпитализированы.
Источник РИА Новости сообщил, что от полученных травм скончался пациент, которого перевозила скорая. В реанимации находится фельдшер скорой медицинской помощи.
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