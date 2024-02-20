https://ria.ru/20240220/dtp-1928364055.html

В Чите после ДТП с такси умер пассажир машины скорой помощи

В Чите после ДТП с такси умер пассажир машины скорой помощи - РИА Новости, 20.02.2024

В Чите после ДТП с такси умер пассажир машины скорой помощи

Один человек умер после ДТП между машинами скорой помощи и такси в Чите, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по Забайкальскому краю. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T04:14

2024-02-20T04:14

2024-02-20T04:14

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забайкальский край

россия

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ЧИТА, 20 фев - РИА Новости. Один человек умер после ДТП между машинами скорой помощи и такси в Чите, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по Забайкальскому краю. Ранее Госавтоинспекция Забайкальского края сообщила о ДТП, в котором машина скорой помощи перевернулась после столкновения с такси. Четверо человек были госпитализированы. "Один пострадавший скончался в учреждении, врачами была оказана вся необходимая медицинская помощь. У второго пострадавшего состояние тяжелое, находится в реанимации. Получает всю необходимую медицинскую помощь", - уточнили в пресс-службе. Уточняется, что у остальных состояние удовлетворительное, не госпитализированы. Источник РИА Новости сообщил, что от полученных травм скончался пациент, которого перевозила скорая. В реанимации находится фельдшер скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20240219/avtobus-1928204434.html

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чита

забайкальский край

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