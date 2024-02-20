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Российские специалисты изучили захваченный в целости FPV-дрон ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 20.02.2024 (обновлено: 10:46 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/dron-1928369138.html
Российские специалисты изучили захваченный в целости FPV-дрон ВСУ
Российские специалисты изучили захваченный в целости FPV-дрон ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024
Российские специалисты изучили захваченный в целости FPV-дрон ВСУ
Российские специалисты изучили захваченный в целости украинский FPV-дрон, сообщил РИА Новости тульский производитель беспилотников и средств радиоэлектронной... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T06:43
2024-02-20T10:46
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Российские специалисты изучили захваченный в целости украинский FPV-дрон, сообщил РИА Новости тульский производитель беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Российские военные подавили этот дрон на линии боевого соприкосновения средствами РЭБ, посадили, обезвредили и передали специалистам. "Стандартная рама семь дюймов, в носовой части, скорее всего, устройство удаленного взведения с физическим предохранителем. Видеопередатчик, антенна видео всенаправленная, камера FPV, бесколлекторные моторы - все продается на Ali Express, все китайского производства. На корпусе камеры имеется соответствующее клеймо Made in China. Антенна управляющего сигнала представляет из себя диполь ручной работы, скорее всего, кустарной гаражной сборки, качество изготовления – спорное. Используется стандартная частота 915 мегагерц", - сказал конструктор. По его словам, украинские дроны оснащены системами самоуничтожения, чтобы снизить вероятность их захвата. Однако на попавшем в руки российских бойцов FPV-дроне она не сработала. "Дополнительное устройство – это, скорее всего, система гарантированного подрыва, которая питается от пальчиковых батареек. Спаяна вручную, причем пайка не лучшего качества, что видно по многочисленным остаткам флюса. Также данная система оснащена предохранителем, в качестве которого выступает зажимная кнопка с чекой, которая выдергивается при взлете", – рассказал специалист.
https://ria.ru/20240219/drony-1928226403.html
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безопасность, технологии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские специалисты изучили захваченный в целости FPV-дрон ВСУ

Российские специалисты изучили захваченный в целости украинский FPV-дрон

© РИА НовостиЗахваченный украинский FPV-дрон
Захваченный украинский FPV-дрон
© РИА Новости
Захваченный украинский FPV-дрон
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Российские специалисты изучили захваченный в целости украинский FPV-дрон, сообщил РИА Новости тульский производитель беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
Российские военные подавили этот дрон на линии боевого соприкосновения средствами РЭБ, посадили, обезвредили и передали специалистам.
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"Стандартная рама семь дюймов, в носовой части, скорее всего, устройство удаленного взведения с физическим предохранителем. Видеопередатчик, антенна видео всенаправленная, камера FPV, бесколлекторные моторы - все продается на Ali Express, все китайского производства. На корпусе камеры имеется соответствующее клеймо Made in China. Антенна управляющего сигнала представляет из себя диполь ручной работы, скорее всего, кустарной гаражной сборки, качество изготовления – спорное. Используется стандартная частота 915 мегагерц", - сказал конструктор.
По его словам, украинские дроны оснащены системами самоуничтожения, чтобы снизить вероятность их захвата. Однако на попавшем в руки российских бойцов FPV-дроне она не сработала.
"Дополнительное устройство – это, скорее всего, система гарантированного подрыва, которая питается от пальчиковых батареек. Спаяна вручную, причем пайка не лучшего качества, что видно по многочисленным остаткам флюса. Также данная система оснащена предохранителем, в качестве которого выступает зажимная кнопка с чекой, которая выдергивается при взлете", – рассказал специалист.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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