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При обстреле центра Донецка пострадала еще одна мирная жительница - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:44 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/donetsk-1928571257.html
При обстреле центра Донецка пострадала еще одна мирная жительница
При обстреле центра Донецка пострадала еще одна мирная жительница - РИА Новости, 20.02.2024
При обстреле центра Донецка пострадала еще одна мирная жительница
Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило во вторник... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:44
2024-02-20T19:44
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
денис пушилин
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило во вторник представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 20 февраля по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Ворошиловский район: поступили сведения о еще одной пострадавшей женщине 1973 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным ведомства, ранения получили и два мирных жителя 2005 года рождения при обстреле Петровского района Донецка, а в результате обстрела Куйбышевского района города повреждено здание ясли-сада. Глава ДНР Денис Пушилин ранее во вторник сообщал, что в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками, выпустившими две ракеты из РСЗО HIMARS, пострадала мирная жительница.
https://ria.ru/20240220/pushilin-1928511857.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Денис Пушилин, СЦКК
При обстреле центра Донецка пострадала еще одна мирная жительница

СЦКК: еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Донецка

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило во вторник представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 20 февраля по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Ворошиловский район: поступили сведения о еще одной пострадавшей женщине 1973 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным ведомства, ранения получили и два мирных жителя 2005 года рождения при обстреле Петровского района Донецка, а в результате обстрела Куйбышевского района города повреждено здание ясли-сада.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее во вторник сообщал, что в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками, выпустившими две ракеты из РСЗО HIMARS, пострадала мирная жительница.
Денис Пушилин
Противник продолжает наносить удары по населению Донецка, заявил Пушилин
Вчера, 16:23
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДенис ПушилинСЦКК
 
 
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