https://ria.ru/20240220/donetsk-1928571257.html

При обстреле центра Донецка пострадала еще одна мирная жительница

При обстреле центра Донецка пострадала еще одна мирная жительница - РИА Новости, 20.02.2024

При обстреле центра Донецка пострадала еще одна мирная жительница

Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило во вторник... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:44

2024-02-20T19:44

2024-02-20T19:44

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

денис пушилин

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило во вторник представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 20 февраля по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Ворошиловский район: поступили сведения о еще одной пострадавшей женщине 1973 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным ведомства, ранения получили и два мирных жителя 2005 года рождения при обстреле Петровского района Донецка, а в результате обстрела Куйбышевского района города повреждено здание ясли-сада. Глава ДНР Денис Пушилин ранее во вторник сообщал, что в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками, выпустившими две ракеты из РСЗО HIMARS, пострадала мирная жительница.

https://ria.ru/20240220/pushilin-1928511857.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, сцкк