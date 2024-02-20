https://ria.ru/20240220/donetsk-1928571257.html
При обстреле центра Донецка пострадала еще одна мирная жительница
При обстреле центра Донецка пострадала еще одна мирная жительница - РИА Новости, 20.02.2024
При обстреле центра Донецка пострадала еще одна мирная жительница
Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило во вторник... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:44
2024-02-20T19:44
2024-02-20T19:44
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило во вторник представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 20 февраля по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Ворошиловский район: поступили сведения о еще одной пострадавшей женщине 1973 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным ведомства, ранения получили и два мирных жителя 2005 года рождения при обстреле Петровского района Донецка, а в результате обстрела Куйбышевского района города повреждено здание ясли-сада. Глава ДНР Денис Пушилин ранее во вторник сообщал, что в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками, выпустившими две ракеты из РСЗО HIMARS, пострадала мирная жительница.
https://ria.ru/20240220/pushilin-1928511857.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Денис Пушилин, СЦКК
При обстреле центра Донецка пострадала еще одна мирная жительница
СЦКК: еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Донецка