https://ria.ru/20240220/donetsk-1928443778.html
Пушилин рассказал о последствиях обстрела украинскими войсками Донецка
Пушилин рассказал о последствиях обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 20.02.2024
Пушилин рассказал о последствиях обстрела украинскими войсками Донецка
Мирная жительница погибла, еще пять человек получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:20
2024-02-20T13:20
2024-02-20T13:24
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще пять человек получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Сегодня противник обстрелял Киевский район Донецка, в результате чего погибла женщина 1955 года рождения, пять человек получили ранения", - говорится в сообщении Пушилина. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Отмечается, что всего обстрелами повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые объекты."Зафиксировано пять обстрелов, выпущен 31 боеприпас, применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - резюмировал глава республики.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что четыре жителя Донецка получили ранения, одна женщина погибла в результате обстрела ВСУ центра города.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места обстрела Киевского района Донецка
Кадры с места обстрела Киевского района Донецка
2024-02-20T13:20
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, вооруженные силы украины, происшествия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о последствиях обстрела украинскими войсками Донецка
Пушилин: один человек погиб и 5 пострадали при обстреле Киевского района Донецка
ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости.
Мирная жительница погибла, еще пять человек получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале
.
"Сегодня противник обстрелял Киевский район Донецка, в результате чего погибла женщина 1955 года рождения, пять человек получили ранения", - говорится в сообщении Пушилина. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Отмечается, что всего обстрелами повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые объекты.
«
"Зафиксировано пять обстрелов, выпущен 31 боеприпас, применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - резюмировал глава республики.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что четыре жителя Донецка получили ранения, одна женщина погибла в результате обстрела ВСУ центра города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине