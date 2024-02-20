https://ria.ru/20240220/donetsk-1928443778.html

Пушилин рассказал о последствиях обстрела украинскими войсками Донецка

Пушилин рассказал о последствиях обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 20.02.2024

Пушилин рассказал о последствиях обстрела украинскими войсками Донецка

Мирная жительница погибла, еще пять человек получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:20

2024-02-20T13:20

2024-02-20T13:24

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928443910_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d0590754e70447c98baea9d67f048ff0.jpg

ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще пять человек получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Сегодня противник обстрелял Киевский район Донецка, в результате чего погибла женщина 1955 года рождения, пять человек получили ранения", - говорится в сообщении Пушилина. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Отмечается, что всего обстрелами повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые объекты."Зафиксировано пять обстрелов, выпущен 31 боеприпас, применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - резюмировал глава республики.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что четыре жителя Донецка получили ранения, одна женщина погибла в результате обстрела ВСУ центра города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места обстрела Киевского района Донецка Кадры с места обстрела Киевского района Донецка 2024-02-20T13:20 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, вооруженные силы украины, происшествия, денис пушилин