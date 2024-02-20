https://ria.ru/20240220/diversii-1928512000.html
Запад участвует в диверсиях против России, заявили в КГБ Белоруссии
Запад участвует в диверсиях против России, заявили в КГБ Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2024
Запад участвует в диверсиях против России, заявили в КГБ Белоруссии
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ряд стран Запада не только занимается поставками вооружений Киеву, но и непосредственно участвует в диверсиях в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:24
2024-02-20T16:24
2024-02-20T16:30
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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ряд стран Запада не только занимается поставками вооружений Киеву, но и непосредственно участвует в диверсиях в РФ, в том числе доставляя исполнителей и средства для терактов транзитом через белорусскую территорию, его слова цитирует Sputnik Беларусь."Запад все более активно ввязывается в боевые действия. Спецслужбы и оборонные ведомства Великобритании, США, Франции, Польши и других стран уже не только занимаются поставками вооружений украинской стороне, но и непосредственно участвуют в планировании и осуществлении террористических и диверсионных актов на территории России, в том числе доставляя исполнителей и средства террора транзитом через Беларусь", - заявил Тертеля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия
Запад участвует в диверсиях против России, заявили в КГБ Белоруссии
Тертель: Запад поставляет через Белоруссию исполнителей диверсий против России