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Запад участвует в диверсиях против России, заявили в КГБ Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 20.02.2024 (обновлено: 16:30 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/diversii-1928512000.html
Запад участвует в диверсиях против России, заявили в КГБ Белоруссии
Запад участвует в диверсиях против России, заявили в КГБ Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2024
Запад участвует в диверсиях против России, заявили в КГБ Белоруссии
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ряд стран Запада не только занимается поставками вооружений Киеву, но и непосредственно участвует в диверсиях в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:24
2024-02-20T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белоруссия
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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ряд стран Запада не только занимается поставками вооружений Киеву, но и непосредственно участвует в диверсиях в РФ, в том числе доставляя исполнителей и средства для терактов транзитом через белорусскую территорию, его слова цитирует Sputnik Беларусь."Запад все более активно ввязывается в боевые действия. Спецслужбы и оборонные ведомства Великобритании, США, Франции, Польши и других стран уже не только занимаются поставками вооружений украинской стороне, но и непосредственно участвуют в планировании и осуществлении террористических и диверсионных актов на территории России, в том числе доставляя исполнителей и средства террора транзитом через Беларусь", - заявил Тертеля.
https://ria.ru/20240220/provokatsiya-1928445730.html
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в мире, россия, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия
Запад участвует в диверсиях против России, заявили в КГБ Белоруссии

Тертель: Запад поставляет через Белоруссию исполнителей диверсий против России

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки
Иностранные наемники во время тренировки - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки. Архивное фото
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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ряд стран Запада не только занимается поставками вооружений Киеву, но и непосредственно участвует в диверсиях в РФ, в том числе доставляя исполнителей и средства для терактов транзитом через белорусскую территорию, его слова цитирует Sputnik Беларусь.
"Запад все более активно ввязывается в боевые действия. Спецслужбы и оборонные ведомства Великобритании, США, Франции, Польши и других стран уже не только занимаются поставками вооружений украинской стороне, но и непосредственно участвуют в планировании и осуществлении террористических и диверсионных актов на территории России, в том числе доставляя исполнителей и средства террора транзитом через Беларусь", - заявил Тертеля.
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