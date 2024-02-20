https://ria.ru/20240220/diversii-1928512000.html

Запад участвует в диверсиях против России, заявили в КГБ Белоруссии

Запад участвует в диверсиях против России, заявили в КГБ Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2024

Запад участвует в диверсиях против России, заявили в КГБ Белоруссии

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ряд стран Запада не только занимается поставками вооружений Киеву, но и непосредственно участвует в диверсиях в... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:24

2024-02-20T16:24

2024-02-20T16:30

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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ряд стран Запада не только занимается поставками вооружений Киеву, но и непосредственно участвует в диверсиях в РФ, в том числе доставляя исполнителей и средства для терактов транзитом через белорусскую территорию, его слова цитирует Sputnik Беларусь."Запад все более активно ввязывается в боевые действия. Спецслужбы и оборонные ведомства Великобритании, США, Франции, Польши и других стран уже не только занимаются поставками вооружений украинской стороне, но и непосредственно участвуют в планировании и осуществлении террористических и диверсионных актов на территории России, в том числе доставляя исполнителей и средства террора транзитом через Беларусь", - заявил Тертеля.

https://ria.ru/20240220/provokatsiya-1928445730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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