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ГД приняла в I чтении проект о запрете педофилам заходить в школы и детсады - РИА Новости, 20.02.2024
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15:42 20.02.2024 (обновлено: 15:52 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/deti-1928502046.html
ГД приняла в I чтении проект о запрете педофилам заходить в школы и детсады
ГД приняла в I чтении проект о запрете педофилам заходить в школы и детсады - РИА Новости, 20.02.2024
ГД приняла в I чтении проект о запрете педофилам заходить в школы и детсады
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места скопления детей. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:42
2024-02-20T15:52
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места скопления детей. Инициатива была внесена в нижнюю палату в декабре 2023 года. Комитет ГД по безопасности одобрил законопроект на прошлой неделе. Предлагается дополнить закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". "Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: "запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур", - следует из текста законопроекта. Как отмечается в пояснительной записке, проект закона подготовлен с учетом высокой степени потенциальной опасности для общества и государства лиц, имеющих непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.
https://ria.ru/20231204/pedofil-1913655349.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
ГД приняла в I чтении проект о запрете педофилам заходить в школы и детсады

ГД приняла в I чтении проект о запрете педофилам посещать места скопления детей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места скопления детей.
Инициатива была внесена в нижнюю палату в декабре 2023 года. Комитет ГД по безопасности одобрил законопроект на прошлой неделе. Предлагается дополнить закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы".
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"Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: "запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур", - следует из текста законопроекта.
Как отмечается в пояснительной записке, проект закона подготовлен с учетом высокой степени потенциальной опасности для общества и государства лиц, имеющих непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.
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