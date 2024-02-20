ГД приняла в I чтении проект о запрете педофилам заходить в школы и детсады
ГД приняла в I чтении проект о запрете педофилам посещать места скопления детей
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места скопления детей.
Инициатива была внесена в нижнюю палату в декабре 2023 года. Комитет ГД по безопасности одобрил законопроект на прошлой неделе. Предлагается дополнить закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы".
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"Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: "запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур", - следует из текста законопроекта.
Как отмечается в пояснительной записке, проект закона подготовлен с учетом высокой степени потенциальной опасности для общества и государства лиц, имеющих непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.