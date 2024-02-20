https://ria.ru/20240220/deti-1928502046.html

ГД приняла в I чтении проект о запрете педофилам заходить в школы и детсады

ГД приняла в I чтении проект о запрете педофилам заходить в школы и детсады - РИА Новости, 20.02.2024

ГД приняла в I чтении проект о запрете педофилам заходить в школы и детсады

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места скопления детей. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:42

2024-02-20T15:42

2024-02-20T15:52

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госдума рф

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места скопления детей. Инициатива была внесена в нижнюю палату в декабре 2023 года. Комитет ГД по безопасности одобрил законопроект на прошлой неделе. Предлагается дополнить закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". "Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: "запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур", - следует из текста законопроекта. Как отмечается в пояснительной записке, проект закона подготовлен с учетом высокой степени потенциальной опасности для общества и государства лиц, имеющих непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.

https://ria.ru/20231204/pedofil-1913655349.html

https://ria.ru/20230814/shkolnitsa-1890080594.html

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общество, госдума рф