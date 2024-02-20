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В Дагестане энергетики восстановили электроснабжение четырех горных районов
В Дагестане энергетики восстановили электроснабжение четырех горных районов - РИА Новости, 20.02.2024
В Дагестане энергетики восстановили электроснабжение четырех горных районов
Энергетики восстановили электроснабжение четырех горных районов Дагестана, где более 70 тысяч человек остались без света из-за аварийных отключений, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:58
2024-02-20T16:58
2024-02-20T16:58
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МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение четырех горных районов Дагестана, где более 70 тысяч человек остались без света из-за аварийных отключений, сообщили в пресс-службе "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ"). Во вторник главное управление МЧС России по Дагестану сообщило, что по состоянию на 11.10 мск, в регионе без света остались более 70 тысяч человек в 196 населенных пунктах четырех районов республики. "Дагестанские энергетики к 15.55 мск восстановили подачу электроэнергии потребителям, проживающим в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах, а также Бежтинском участке республики, электроснабжение которых было временно прекращено в результате технологического нарушения на энергообъекте", – говорится в сообщении. Отключения произошли из-за обрыва провода на воздушной линии электропередачи 110 кВ "Хунзах - Шамильское". В восстановительных работах были задействованы две бригады "Дагэнерго": семь специалистов и две единицы спецтехники.
https://ria.ru/20240218/energetika-1928038248.html
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происшествия, россия, цунтинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Цунтинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане энергетики восстановили электроснабжение четырех горных районов
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МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение четырех горных районов Дагестана, где более 70 тысяч человек остались без света из-за аварийных отключений, сообщили в пресс-службе "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ").
Во вторник главное управление МЧС России по Дагестану сообщило, что по состоянию на 11.10 мск, в регионе без света остались более 70 тысяч человек в 196 населенных пунктах четырех районов республики.
"Дагестанские энергетики к 15.55 мск восстановили подачу электроэнергии потребителям, проживающим в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах, а также Бежтинском участке республики, электроснабжение которых было временно прекращено в результате технологического нарушения на энергообъекте", – говорится в сообщении.
Отключения произошли из-за обрыва провода на воздушной линии электропередачи 110 кВ "Хунзах - Шамильское". В восстановительных работах были задействованы две бригады "Дагэнерго": семь специалистов и две единицы спецтехники.
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