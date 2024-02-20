https://ria.ru/20240220/dagestan-1928522765.html

В Дагестане энергетики восстановили электроснабжение четырех горных районов

В Дагестане энергетики восстановили электроснабжение четырех горных районов - РИА Новости, 20.02.2024

В Дагестане энергетики восстановили электроснабжение четырех горных районов

Энергетики восстановили электроснабжение четырех горных районов Дагестана, где более 70 тысяч человек остались без света из-за аварийных отключений, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:58

2024-02-20T16:58

2024-02-20T16:58

происшествия

россия

цунтинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение четырех горных районов Дагестана, где более 70 тысяч человек остались без света из-за аварийных отключений, сообщили в пресс-службе "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ"). Во вторник главное управление МЧС России по Дагестану сообщило, что по состоянию на 11.10 мск, в регионе без света остались более 70 тысяч человек в 196 населенных пунктах четырех районов республики. "Дагестанские энергетики к 15.55 мск восстановили подачу электроэнергии потребителям, проживающим в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах, а также Бежтинском участке республики, электроснабжение которых было временно прекращено в результате технологического нарушения на энергообъекте", – говорится в сообщении. Отключения произошли из-за обрыва провода на воздушной линии электропередачи 110 кВ "Хунзах - Шамильское". В восстановительных работах были задействованы две бригады "Дагэнерго": семь специалистов и две единицы спецтехники.

https://ria.ru/20240218/energetika-1928038248.html

россия

цунтинский район

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происшествия, россия, цунтинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)