https://ria.ru/20240220/dagestan-1928427378.html

В Дагестане более 70 тысяч человек остались без света

В Дагестане более 70 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 20.02.2024

В Дагестане более 70 тысяч человек остались без света

Аварийное отключение электроснабжения произошло во вторник в четырех районах Дагестана, без света остались более 70 тысяч человек в 196 населенных пунктах,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:37

2024-02-20T12:37

2024-02-20T12:37

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Аварийное отключение электроснабжения произошло во вторник в четырех районах Дагестана, без света остались более 70 тысяч человек в 196 населенных пунктах, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике. "По состоянию на 11.10 (мск), в связи с аварийным отключением электроэнергии в зону отключения попадает 196 населенных пунктов в четырех муниципальных районах. Всего в зоне отключения 12 809 домов с населением 70 591 человек", – говорится в сообщении. По данным ведомства, в устранении аварии задействованы две бригады: семь человек и две единицы техники от "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ").

https://ria.ru/20240202/kirgiziya-1924939330.html

россия

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия