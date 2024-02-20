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В Дагестане более 70 тысяч человек остались без света
В Дагестане более 70 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 20.02.2024
В Дагестане более 70 тысяч человек остались без света
Аварийное отключение электроснабжения произошло во вторник в четырех районах Дагестана, без света остались более 70 тысяч человек в 196 населенных пунктах,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:37
2024-02-20T12:37
2024-02-20T12:37
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происшествия
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МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Аварийное отключение электроснабжения произошло во вторник в четырех районах Дагестана, без света остались более 70 тысяч человек в 196 населенных пунктах, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике. "По состоянию на 11.10 (мск), в связи с аварийным отключением электроэнергии в зону отключения попадает 196 населенных пунктов в четырех муниципальных районах. Всего в зоне отключения 12 809 домов с населением 70 591 человек", – говорится в сообщении. По данным ведомства, в устранении аварии задействованы две бригады: семь человек и две единицы техники от "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ").
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Дагестане более 70 тысяч человек остались без света
ГУМЧС: более 70 тысяч жителей Дагестана остались без света